7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

▲吳琪銘與兒子吳昇翰受訪。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

2026九合一選舉將於11月28日登場，民進黨預計農曆年後舉行六都縣市議員初選。其中，新北第8選區本屆從應選10席減為9席，光民進黨內就有3名新人表態參選，加上力拚連任的4名現任議員，共7人爭取5席提名。民進黨立委吳琪銘今（25日）早替兒子吳昇翰舉辦造勢大會，除力挺兒子選議員，也宣布要「交棒」兒子。

隸屬正國會的民進黨立委吳琪銘之子吳昇翰爭取民進黨新北第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）議員提名，今（25日）上午於土城區假日藝術廣場舉辦「各界力挺吳昇翰，鄉親相挺造勢大會」，包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民進黨前秘書長林右昌、立委王世堅、立委陳俊宇和藝人李㼈都到場力挺。

吳琪銘會前受訪表示，自己已從政30年，從代表、市民代表到縣議員、市議員和立委，一路走來都是鄉親相挺，現在是總統賴清德講的要清廉、要年輕，「年輕的條件，我們身為立法委員就來扶植我們年輕人」。

「我看我的兒子也準備好了，所以我今天正式要來做交棒，給我兒子未來來繼續傳承這個服務，讓我們整個土樹三鶯能更加地發展」，吳琪銘說，兒子在他的服務處已經當了8年的主任，對地方熟悉度非常高。現在是年輕人的世代，我們的任務就是要扶植年輕人，「所以我都準備今天做交棒，讓我兒子有機會能為土樹三鶯繼續來服務、繼續來努力」。

吳昇翰則說，爸爸吳琪銘在這邊已服務了30幾年，他最重要的就是對民眾的承諾，每個民眾的任何小事，「對我們來說都是最重要的大事」，也希望可以繼續為地方爭取更多福利建設，也讓當地民眾住在這邊有最好的品質。

這次土樹三鶯議員席次從10席減至9席，是否覺得競爭激烈？吳琪銘認為，競爭當然是難免，大家都是以選舉制度，公平地競爭，「我們都期待，大家也不用去傷和氣，都是一個很公平的選舉嘛」。

吳昇翰表示，競爭激烈也表示每個人對地方所做的事情應該要更多，因為少了一個席次，大家的責任要更大；但也表示，現在要競爭的，大家要端出自己最好的東西，讓民眾感受到，「我們到底是要怎麼來改變這個地方」，也讓民眾知道各自強項在哪。

而在造勢上，吳琪銘表示，吳昇翰過去8年在其服務團隊中扎實學習、一步一腳印深耕地方，對土城、樹林、三峽、鶯歌的地方需求十分熟悉，今天眾多鄉親主動到場相挺，就是對世代接棒最直接的肯定，也是對「交棒給青年」的最大支持。吳琪銘也呼籲，電話民調時請鄉親唯一支持吳昇翰，讓清廉、專業的年輕世代持續為地方服務。

蘇巧慧以美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓為例指出，政治工作和Alex攀爬101一樣，每一抓、每一握、每一踩，都要到點到位，非常需要技巧。但是，不用害怕，只要握對地方、踩好腳步，一步一步往前，「我們就一定會攀到最高峰，贏得勝利」。民進黨的力量來自基層與世代傳承，吳昇翰長期蹲點地方、踏實服務，是一位真正了解民眾需求的年輕政治工作者，未來進入議會，將能成為市政與地方之間的重要橋樑。

林右昌指出，地方建設與公共政策需要兼具制度理解與實務經驗的人才，吳昇翰長年協助立法委員團隊處理地方服務與政策溝通，熟悉行政體系運作，也貼近基層民意，是準備充分的新世代戰將。

王世堅強調，吳琪銘多年來在中央與地方的問政表現有目共睹，認真做事、踏實服務，為地方打下非常扎實的基礎；如今更重要的是，要讓真正學好功夫、準備好的年輕人來接棒。吳昇翰跟著父親在第一線服務多年，從基層磨練、累積經驗，是一位已經準備好承擔責任、為地方打拚的青年世代代表。

陳俊宇也說，世代交替不是口號，而是責任的延續，吳昇翰不只是接棒，更是為地方政治注入新的活力與能量。藝人李㼈到場力挺時則分享，看見這麼多年輕人願意投入公共事務、為地方付出，令人感動，也呼籲大家用行動支持清廉、努力的好青年。

吳昇翰表示，感謝各界前輩與鄉親的支持與鼓勵，這場造勢大會不只是個人的活動，更象徵地方團結與世代接棒的重要時刻。他強調，未來將延續吳琪銘委員多年來打下的基礎，秉持清廉、踏實的精神，持續深耕土城、樹林、三峽、鶯歌，用行動回應鄉親的期待，也為地方注入更多年輕世代的活力與希望。