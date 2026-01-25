　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

▲▼民進黨立委吳琪銘、吳琪銘兒子吳昇翰受訪。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

▲吳琪銘與兒子吳昇翰受訪。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

2026九合一選舉將於11月28日登場，民進黨預計農曆年後舉行六都縣市議員初選。其中，新北第8選區本屆從應選10席減為9席，光民進黨內就有3名新人表態參選，加上力拚連任的4名現任議員，共7人爭取5席提名。民進黨立委吳琪銘今（25日）早替兒子吳昇翰舉辦造勢大會，除力挺兒子選議員，也宣布要「交棒」兒子。

隸屬正國會的民進黨立委吳琪銘之子吳昇翰爭取民進黨新北第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）議員提名，今（25日）上午於土城區假日藝術廣場舉辦「各界力挺吳昇翰，鄉親相挺造勢大會」，包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民進黨前秘書長林右昌、立委王世堅、立委陳俊宇和藝人李㼈都到場力挺。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（左1）在民進黨立委吳琪銘兒子吳昇翰造勢上同框民進黨前秘書長林右昌（左2）。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

吳琪銘會前受訪表示，自己已從政30年，從代表、市民代表到縣議員、市議員和立委，一路走來都是鄉親相挺，現在是總統賴清德講的要清廉、要年輕，「年輕的條件，我們身為立法委員就來扶植我們年輕人」。

「我看我的兒子也準備好了，所以我今天正式要來做交棒，給我兒子未來來繼續傳承這個服務，讓我們整個土樹三鶯能更加地發展」，吳琪銘說，兒子在他的服務處已經當了8年的主任，對地方熟悉度非常高。現在是年輕人的世代，我們的任務就是要扶植年輕人，「所以我都準備今天做交棒，讓我兒子有機會能為土樹三鶯繼續來服務、繼續來努力」。

吳昇翰則說，爸爸吳琪銘在這邊已服務了30幾年，他最重要的就是對民眾的承諾，每個民眾的任何小事，「對我們來說都是最重要的大事」，也希望可以繼續為地方爭取更多福利建設，也讓當地民眾住在這邊有最好的品質。

這次土樹三鶯議員席次從10席減至9席，是否覺得競爭激烈？吳琪銘認為，競爭當然是難免，大家都是以選舉制度，公平地競爭，「我們都期待，大家也不用去傷和氣，都是一個很公平的選舉嘛」。

吳昇翰表示，競爭激烈也表示每個人對地方所做的事情應該要更多，因為少了一個席次，大家的責任要更大；但也表示，現在要競爭的，大家要端出自己最好的東西，讓民眾感受到，「我們到底是要怎麼來改變這個地方」，也讓民眾知道各自強項在哪。

▲▼民進黨立委吳琪銘兒子吳昇翰土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

而在造勢上，吳琪銘表示，吳昇翰過去8年在其服務團隊中扎實學習、一步一腳印深耕地方，對土城、樹林、三峽、鶯歌的地方需求十分熟悉，今天眾多鄉親主動到場相挺，就是對世代接棒最直接的肯定，也是對「交棒給青年」的最大支持。吳琪銘也呼籲，電話民調時請鄉親唯一支持吳昇翰，讓清廉、專業的年輕世代持續為地方服務。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧出席同黨立委吳琪銘兒子吳昇翰土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

蘇巧慧以美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓為例指出，政治工作和Alex攀爬101一樣，每一抓、每一握、每一踩，都要到點到位，非常需要技巧。但是，不用害怕，只要握對地方、踩好腳步，一步一步往前，「我們就一定會攀到最高峰，贏得勝利」。民進黨的力量來自基層與世代傳承，吳昇翰長期蹲點地方、踏實服務，是一位真正了解民眾需求的年輕政治工作者，未來進入議會，將能成為市政與地方之間的重要橋樑。

林右昌指出，地方建設與公共政策需要兼具制度理解與實務經驗的人才，吳昇翰長年協助立法委員團隊處理地方服務與政策溝通，熟悉行政體系運作，也貼近基層民意，是準備充分的新世代戰將。

▲▼隸屬正國會的民進黨前秘書長林右昌出席同派系立委吳琪銘兒子吳昇翰造勢大會。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

王世堅強調，吳琪銘多年來在中央與地方的問政表現有目共睹，認真做事、踏實服務，為地方打下非常扎實的基礎；如今更重要的是，要讓真正學好功夫、準備好的年輕人來接棒。吳昇翰跟著父親在第一線服務多年，從基層磨練、累積經驗，是一位已經準備好承擔責任、為地方打拚的青年世代代表。

▲▼民進黨立委王世堅出席同黨立委吳琪銘兒子吳昇翰的土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

陳俊宇也說，世代交替不是口號，而是責任的延續，吳昇翰不只是接棒，更是為地方政治注入新的活力與能量。藝人李㼈到場力挺時則分享，看見這麼多年輕人願意投入公共事務、為地方付出，令人感動，也呼籲大家用行動支持清廉、努力的好青年。

▲▼同樣隸屬正國會的民進黨立委陳俊宇參加同派系立委吳琪銘兒子吳昇翰土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

吳昇翰表示，感謝各界前輩與鄉親的支持與鼓勵，這場造勢大會不只是個人的活動，更象徵地方團結與世代接棒的重要時刻。他強調，未來將延續吳琪銘委員多年來打下的基礎，秉持清廉、踏實的精神，持續深耕土城、樹林、三峽、鶯歌，用行動回應鄉親的期待，也為地方注入更多年輕世代的活力與希望。

▲▼民進黨立委吳琪銘兒子吳昇翰土城造勢，吳琪銘夫婦和吳昇翰妻子都到場力挺。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

01/23 全台詐欺最新數據

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

吳琪銘吳昇翰土樹三鶯民進黨新北議員

