加碼1萬紓困首日　衛福部：申請案共10313件

▲民眾申請紓困。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

6日是政院擴大紓困加碼1萬申請首日，衛福部表示，截至晚間八點半，今日受理因應疫情急難紓困申請案共10313件。

1萬元擴大紓困申請6日上路第一天，民眾擠爆各公所，抱怨申請資料複雜，無勞保工作者的證明文件要如何認定？衛福部次長蘇麗瓊受訪時說明，民眾其實只需攜帶身分證，並強調擴大紓困不限數量，申請時間到6月底，只看資格符不符合。

為簡化申請程序，蘇麗瓊強調，民眾只需攜帶身分證，而戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

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