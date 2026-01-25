快訊／財神爺報到！　統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐



▲最新一期統一發票開獎！趕快對獎別錯過財神爺！ （示意圖／記者沈繼昌攝）

記者周偉承／綜合報導



又到了單月份25日統一發票開獎日！本期（114年11-12月）千萬特別獎號碼是97023797，發票準備好了嗎，快來看自己有沒有被財神爺眷顧！而上一期（114年9-10月）統一發票，還有2張千萬元特別獎、4張200萬元特獎與5張雲端發票100萬元獎未領，快把上期發票拿出來，領獎期限為115年3月5日止，別讓財神爺跟你擦身而過。



財政部公布，114年5月至12月每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎，每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數由256萬6,030組增加至326萬6,030組，請民眾多多使用雲端發票，以達到節省資源與環境保護的目標。



此外，財政部次長李慶華表示，115年統一發票經費規劃增列約25.5億元，預估每期雲端發票專屬獎500元，將增開將近85萬組，加上原有其餘獎的開獎組數，每期開獎總組數將增至約411萬組，國人獲得小確幸的機會增多，鼓勵大家多利用載具儲存雲端發票，既環保又便利。



▲114年11-12月期統一發票完整中獎號碼。 (圖／社群中心製)