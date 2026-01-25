　
快訊／財神爺報到！　統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

▲桃園市周姓女子去年4月在網路搜尋網友PO出中獎電子發票，登入統一發票兌獎APP後盜領共計800元，網友察覺後報警提告。（圖／記者沈繼昌攝）
▲最新一期統一發票開獎！趕快對獎別錯過財神爺！　（示意圖／記者沈繼昌攝）

記者周偉承／綜合報導

又到了單月份25日統一發票開獎日！本期（114年11-12月）千萬特別獎號碼是97023797，發票準備好了嗎，快來看自己有沒有被財神爺眷顧！而上一期（114年9-10月）統一發票，還有2張千萬元特別獎、4張200萬元特獎與5張雲端發票100萬元獎未領，快把上期發票拿出來，領獎期限為115年3月5日止，別讓財神爺跟你擦身而過。


財政部公布，114年5月至12月每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎，每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數由256萬6,030組增加至326萬6,030組，請民眾多多使用雲端發票，以達到節省資源與環境保護的目標。


此外，財政部次長李慶華表示，115年統一發票經費規劃增列約25.5億元，預估每期雲端發票專屬獎500元，將增開將近85萬組，加上原有其餘獎的開獎組數，每期開獎總組數將增至約411萬組，國人獲得小確幸的機會增多，鼓勵大家多利用載具儲存雲端發票，既環保又便利。

▲▼發票,統一發票。（圖／社群中心製）
▲114年11-12月期統一發票完整中獎號碼。　(圖／社群中心製)

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

2025年11-12月期統一發票獎號將在周日（25日）開出，財政部統計，2025年9-10月統一發票百萬元以上大獎還有11名幸運得主未現身領錢，其中包括2張千萬元特別獎特主，由於領獎期限只到2026年3月5日，呼籲中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。

「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

