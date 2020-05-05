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10個QA一次看／1萬元紓困補助6日開放申請「賣玉蘭花、流動攤販也可領」

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▲▼行政院擴大紓困，無加保工作者及農漁民皆可申請1萬元補助。（合成圖／資料照）

▲行政院擴大紓困，無加保工作者及農漁民皆可申請1萬元補助。（合成圖／資料照）

記者蔡文鈴、袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，行政院編列1億500億元紓困計畫幫助國內產業度過難關，因此，院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困補助，針對未加保的勞工以及農漁民，加發1萬元現金，符合特定條件者，最高可領3萬元，政委龔明鑫5日開記者會表示，5月6日就可以開始申請補助。《ETtoday新聞雲》整理10個常見問題，讓需要的民眾快速瞭解如何申請補助。

本次擴大紓困對象分為兩族群，第一類族群為「有工作無加保者」，像是舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無勞保的工作者，其中符合家戶每人每月所得達各縣市最低生活費1.5倍以上、低於2倍者，排富發放1萬元，估計約有34萬人受惠。第二類族群為「農漁民」，針對實際從事農漁生產工作，排富發放1萬元，資格為報稅所得50萬以下，未領取3萬元紓困者，都可領取1萬元補助，估計有120萬人受惠。

而紓困補助申請方式省略繁文縟節，「有工作而無加保」的民眾，直接到公所填寫表格申辦；農漁民則請攜帶身分證到農漁會辦理。

【急難紓困Q＆A】

Q1：誰可以領急難紓困金？申請需要什麼資格？

A1：若符合下列4條件則可以提出申請：

（一）原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。
（二）未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。
（三）未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。
（四）依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費未達當地每人每月最低生活費1.5倍。收入包括工作、營利、投資、租金、利息及其他所得、生活津貼、親屬定期扶養費及公私部門補助等。

Q2：勞工沒有投勞保，可以領1萬元至3萬元嗎？

A2：不一定，除了「沒有投勞保」之外，也要未加入軍保、公保、教保、勞保、農保及私立學校教職員保險，以及有生活陷困，家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）＋收入未達當地每人每月最低生活費1.5倍，才符合申請資格。

此外，若行業是開計程車、文化工作者等，相關部會（如勞動部、交通部、文化部等）已有其他紓困措施，仍是以申請各該部會的救助為優先，不重複救助。

Q3：每人每月平均實際收入未達「當地區最低生活費1.5倍」是指多少？

A3：每人每月平均實際收入的計算方式，是家戶存款加收入總數，再除以家戶人數其中存款部分，每人有15萬元的額度可以免納入計算。

衛福部舉例，假設林先生一家三口申請擴大方案，他109年1至4月總收入13萬6000元，除以4個月，家戶月平均收入為3萬4000元，4月30日戶內所有人存款餘額加總（家戶總存款）為50萬元，家戶內每人存款免納入計算數15萬元x家戶人口3人＝45萬元，那麼3萬4000元加上50萬元，減45萬元，除以3人，林先生家戶每人每月生活費2萬8000元，那麼就符合台北市審核金額標準（1.5倍至2倍）。

此外，也必須要有「急難的事由」，如：「『因疫情請假或無法工作』，致家庭生計受影響」。

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲各縣市申請資格一覽表大。（圖／衛福部）

Q4：沒工作沒收入，但還有一點存款，可以申請急難紓困嗎？

A4：此次主要是協助各部會對所屬產業紓困，或勞動部沒照顧到的民眾，所以如果民眾平時沒在工作，就不是這次專案要協助的對象。

而若民眾原本有工作，近期（3個月內）受疫情影響而沒有工作，則仍須符合A1的救助對象規定才可申請。

Q5：沒有領台灣身分證的外籍配偶可以申請急難救助嗎？

A5：不可以，急難救助申請對象須領有中華民國國民身分證，若為外籍人士則無法受理。但因本方案是以家戶為單位申請，如果真的有困難，可以由本國籍的配偶或家人提出申請，但仍須符合A1的救助對象規定才可申請。

Q6：若疫情持續時間長，申請的急難救助金不敷使用，可以再申請第2次嗎？

A6：急難事由限最近3個月內發生者，同一事由以申請1次為限；但經救助後生活仍然陷於困境，經訪視評估，的確有再救助的需要，最多可以再救助1次。不過這種例子一般不會太多。

Q7：疫情急難紓困到底是發1萬元或1～3萬元？

A7：5月4日行政院長蘇貞昌宣布的擴大急難紓困條件比較寬，符合規定即可以領1萬，而之前的補助經濟條件稍嚴一點，可以發1萬元至3萬元；如果符合規定，申請人是負擔主要家計的人發2萬元，如果有扶養小孩、身障者、重病或懷孕者，一人加發5000元，最高3萬元。

Q8：急難紓困會發1萬元至3萬元，怎樣可以領到3萬元？

A8：依申請急難事由與是否負擔家庭主要生計，以及家庭成員狀況（如戶內有6歲以下兒童、身障者…等），分別核給1萬元至3萬元。

若為負擔家庭主要生計者，因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬，核給3萬元。因疫情請假或無法從事工作導致家庭生計受影響，核給2萬元至3萬元。

如果不是負擔家庭主要生計的人，因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬，或因疫情請假或無法從事工作導致家庭生計受影響，核發金額比較少，核給1萬元。

Q9：行政院4日宣布擴大急難紓困，行政院長蘇貞昌說，有工作無加保，像是舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無勞保工作者，排富發放1萬元，那這些申請者資格該如何認定？

A9：採書面審查處理。

不過所謂舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案者，並不是一定能夠申請，仍要符合A1的救助對象規定才可申請；然而此次急難紓困放寬，上述人士並不一定要符合「原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困」條件。

 因此，對於工作認定困難者，簽切結書即可，但其餘A1的3項條件仍須滿足。

▲▼工作認定困難者若要申請急難紓困金，需要簽切結書。（圖／讀者提供）

▲工作認定困難者若要申請急難紓困金，需要簽切結書。（圖／讀者提供）

 Q10：申請急難紓困要去哪申請？

A10：為方便民眾就近申請，「急難紓困」專案可以直接向「居住地」之鄉（鎮、市、區）公所申請。

假設戶籍地在高雄，但目前人在台中工作，那就可以直接向居住地（台中）的區公所申請；而台中市的公所核定後，會副本通知戶籍地的公所。

▲▼自營作業者生活補貼申請書。（圖／勞動部）

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