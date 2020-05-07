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停辦2小時收到公文了！花蓮市公所「恢復受理」萬元紓困補助

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記者陳羿妏、蕭可正／花蓮報導

行政院推出萬元紓困補助6日上路後，因申請程序複雜被民眾罵翻，下午緊急開記者會改為「只要帶身分證、簽切結書就能申請」。不過，花蓮市公所7日稍早向《ETtoday新聞雲》表示，因尚未收到正式公文，預定收件日期將延至5月11日起才會受理，然而2小時後案情逆轉，公所上午10時收到公文，民眾可至市公所及其他17個里辦公室申請。

▲花蓮市公所剛宣布暫緩申辦紓困，2小時後急轉彎，宣布重啟受理。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮市公所剛宣布暫緩申辦紓困，2小時後急轉彎，宣布重啟受理。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

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市長魏嘉賢提到，一開始會暫緩申辦，是因為中央6日下午才提出流程簡化，但確切標準沒有正式公文指示，地方也不瞭解，若民眾繳交資料後但公文尚未出爐，擔心民眾會需要再奔波一趟補齊所需文件，因此一早才提出暫緩一事。

▲花蓮市公所剛宣布暫緩申辦紓困，2小時後急轉彎，宣布重啟受理。（圖／記者蕭可正翻攝）

市長魏嘉賢表示，稍早收到衛福部公文後，隨即對承辦人員進行教育訓練，提到「不想讓民眾舟車勞頓，可以快速申請」，因此確認過流程後，已把所有窗口都打開，另外這段時間造成民眾不便，他也希望鄉親能夠多加擔待，強調上午暫緩一事，是希望把所有申請程序了解清楚後，符合中央撥款條件，才能達到民眾實際紓困需求。

▲花蓮市公所剛宣布暫緩申辦紓困，2小時後急轉彎，宣布重啟受理。（圖／記者蕭可正翻攝）

對此，花蓮市公所也有人員拿著麥克風宣布申請單子如何填寫，現場也已經湧入部分民眾申請，因此花蓮民眾即起就能到市公所、市內17個里辦公處申請，「以家戶為單位，攜帶身分證、填妥申請表、簽切結書」即可申請紓困。

▲花蓮市公所剛宣布暫緩申辦紓困，2小時後急轉彎，宣布重啟受理。（圖／記者蕭可正翻攝）


►拍照拍不完

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