案件大塞車卻要求「3天內審核」　侯友宜喊話中央：系統必須穩定！





▲新北市長侯友宜7日下午視察三重區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜7日下午視察三重區公所紓困金申請狀況，同時勉勵基層職員辛勞，但區長們反應系統不穩定造成案件「大塞車」。侯友宜視察後表示，速度大概快一倍，不過對於中央自己訂目標「3天審核、5天發放」，牽涉中央後台系統的勾稽，拜託中央系統必須要穩定。

針對現場視察結果，侯友宜表示，急難紓困金申請進入第二天，三重區公所加派了50個人，分成三個區：諮詢、收件、填表書寫區；加上中央宣布只要帶身分證、寫切結書就能申請，所以速度有大幅加快。

對於現場仍有民眾向他訴說「申請手續繁複、為了補件跑好幾趟、表格不會填」等怨言，侯友宜則說，今天民眾抱怨的聲音也有，但是減少很多了，希望政府面對這些很辛苦的底層民眾，真的要快速給予協助，讓經濟能夠復甦、讓他們能夠度過難關。

雖然中央昨天簡化成只要身分證及切結書即可辦理急難紓困，但中央的公文上沒有明確的準則，各區公所區長在7日上午應變會議中，透過視訊大吐苦經，紛紛表示窒礙難行。

區長均指出，只有身分證難以調閱1-4月收入、存摺餘額、是否共同居住及有否領取其他福金補助，以及勞保以外的漁保、農保等資料，且中央的系統才剛建置，不穩定、容易塞車，不僅受理有困難，也會照成認定核發的疑慮，恐造成案件大塞車。

侯友宜表示，基層民眾就是當下有困難了才需要急難紓困。雖然中央不到位就由我們來補位。侯友宜感謝基層同仁的辛苦，同時要大家忍一忍，把民眾當成是自己的親人急需經濟援助，只要身分證、切結書，就全部接受扛起來，少了其他資料都沒關係。要做到簡政便民「從寬認定、資料從簡、從速發放」的原則。

侯友宜說，相較於昨天來申請的是1萬3千多件，審核資料沒有問題的只有365件；今天早上就有650個，到現在為止，很快審核已經完成了就將近300個左右，相對的今天比昨天大概速度大概快一倍。

他親自詢問民眾後指出，市民都覺得今天申請快了許多，約有一倍的速度，不像之前要跑很多趟，速度也比較慢。因為昨天是第一天，手續也比較多，雖然新北市提前要求從寬認定，承辦員確實也從寬認定；但是今天已經作業確實比較流暢，收件、審核的速度也加快了。





▲新北市長侯友宜7日下午視察三重區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）