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你符合擴大紓困的資格嗎？　掌握「3重點」即可入手1萬補助金

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▲彰化市公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者蔡文鈴／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院加碼推出「擴大紓困方案」，發放1萬元補助，但仍有不少民眾「霧煞煞」，不了解方案內容，耗費許多時間。其實，紓困方案本意是針對「受疫情影響工作者」，因此民眾災申請前必須先確認實否符合資格，並備妥相關文件，才能夠確實領到補助金。

衛福部次長蘇麗瓊7日赴立院報告相關規範，針對「補助對象」、「核發金額」、「申請及應備文件」等，都有詳細說明。《ETtoday新聞雲》為您整理以下申請須知，帶您快速瞭解本次「擴大紓困」的重點。

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

▲申請擴大紓困所需文件。（圖／行政院提供）

●補助對象
因應疫情發展，影響民眾工作或生計，致生活陷困，可申請補助。
 資格條件：
1.原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作，但每月工作收入減少），致家庭生計受困者。
2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。
3.未領有其他政府機關舒困相關補助、補貼或津貼。
4.依家戶存款（家戶內每人平均存款15萬元免納入計算）及收入總額除以戶內人數（以下簡稱家户平均月生活費），未達當地每人每月最低生活費2倍以下。（另因疫情接受隔離治療不幸死亡，無力殮葬者，亦在救助範目核予救助。）

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲家戶平均月生活費計算。（圖／衛福部）

●補助金額
1.家戶平均月生活費未達最低生活貨1.5倍者，發給急難紓困金1-3萬元。
（註：申請人若為負擔家庭主要生計者，核發2萬元，又如戶內有6歲以下兒童、在學學生、身心障礙者，以及懷胎6個月至分娩後2個月，或懷胎期間經醫師診斷不宜工作婦女，每人加計5000元，但最高以3萬元為限）
2.家戶平均月生活費達1.5倍以上未逾2倍者，發給急難紓困金1萬元。

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲各縣市申請資格一覽表。（圖／衛福部）

●申請文件
1.申請書及個案認定表
2.未加軍、公、教、勞、農保等社會保險證明，以及未領取政府其他機關紓困相關補助、補貼或津貼證明（可免附，政府幫忙查）。
3.戶內人口存摺、或內頁影本（可免附，政府幫忙查）。
4.工作證明，有證明者提供證明或自述，無法取得者，以切結方式處理。

▲▼衛福部說明無勞保工作者如何敘述工作證明。（圖／衛福部提供）

▲衛福部說明無勞保工作者如何敘述工作證明。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

▲切結書。（圖／行政院提供）

本次申請審核時程，原則以3天審查、5天核發，但考量目前受理初期，各地公所湧入大量申請民眾，基於公所人力，目前將以「5天審查、7天核發」之目標努力。

至於工作證明部分，政府採「從寬認定」，對於雖有工作，但因疫情影響，收入減少，仍有家庭生活受困情形，也納入紓困補助對象。

衛福部統計，本次因疫情致民眾救助需求爆增，依相關勞動調查及勞保數據，統計國內勞工有工作未投勞保人數約為34.5萬人，推估本項擴大急難紓困措施受益人數約為18萬人，所需經費約為29億元。

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