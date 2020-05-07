「紓困之亂」蘇巧慧指責衛福部　羅智強：老爸犯錯子女要部屬背鍋

▲國民黨革命實踐研究院長羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌4日提早宣布6日才上路的擴大急難紓困方案，讓尚未收到公文的公所一團亂，且該政策申請條件繁雜，也導致民眾詬病，而身為女兒的立委蘇巧慧7日質詢時，把矛頭推給衛福部程序出問題。對此，國民黨革命實踐研究院長羅智強痛批「老爸犯錯，子女要部屬背鍋，蘇家父女這樣當官，真是創了台灣政治的先例」。

蘇巧慧今天在立法院社會福利及環境衛生委員會質詢衛福部次長蘇麗瓊時指出，把錢從衛服部送到人民手上要經過中央、地方政府、區公所、區公所第一線人員等四關卡，結果政府這麼好的政策卻被民眾嫌棄，原因就出在「妳的程序沒辦法清楚」。

蘇巧慧指出，所有無勞保、工作受到影響的人都可以去申請擴大紓困方案，「妳們在記者會這樣說阿，甚至用這樣的資訊告訴行政院長，院長就在5/4親自召開記者會，說了下去」，結果衛福部公文5/4深夜才寄出。蘇巧慧直言，公文寄出去還要讓承辦人員了解，「妳覺得公所人員能搞清楚嗎？」公文跟衛福部發的纜人包也沒載明上路時間。

蘇麗瓊回應，她接受立委所有批評，作業程序急促，本來衛福部認為這是例行性社會救助，應該民眾家都很熟悉，「我覺得這部分的想像是我們的錯誤」，但她必須說，5/4是公文赴至鄉鎮市公所，「我們知道非常的趕，所以所有指責我們都接受」。

「當然非常的趕」。蘇巧慧聞後痛批，因為妳們的資訊已經讓政院長在台上宣布，「結果衛福部的公文完全沒有下去，更不要說還有四層」，民眾當然會跳腳。蘇巧慧也斥責，衛福部在防疫上讓大家都鼓掌，卻在社福部分竟然因為程序斷鏈，讓好事變壞事。

對此，羅智強就痛批，「老爸犯錯，子女要部屬背鍋，蘇家父女這樣當官，真是創了台灣政治的先例」，蘇巧慧當時的言論一刀刀砍向衛福部，但問題顯然是出在蘇貞昌身上吧。

羅智強認為，在正式公文行出之前，先告知長官很正常，「問題是蘇貞昌明明沒有批到公文，就大嘴巴宣布」，搞得部屬疲於奔命，民眾怨聲載道，結果現在變成衛福部的錯？

羅智強表示，衛福部長陳時中有蘇貞昌這種長官算他倒楣，「而且我可以跟你講，就算你沒有先告知蘇貞昌，一樣會有罪」，罪名就是「連個招呼也不打，直接把公文送過來，這還有行政倫理嗎？」