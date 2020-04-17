紓困協商四度破局...柯建銘批國民黨「天女散花」：根本在浪費時間

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃16日召集朝野協商，針對行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案進行第四度協商，國民黨團主張追加1000億預算排富發現金，遭民進黨批評人人有獎，最終因雙方仍無共識，朝野將於20日再次協商，若協商不成將直接在21日院會表決。對此，民進黨團總召柯建銘17日受訪時表示，請國民黨不要再為了謀取政治利益而惡意拖延，「司馬昭之心全民皆知」。

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院會日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元提高為2100億元，全案後續送立法院審查。

此外，國民黨團、時代力量黨團、國民黨立委曾銘宗等人，也分別提出各自的修法版本。

▲朝野協商紓困振興條例修正草案。（圖／翻攝自國會頻道）



游錫堃16日再度召集朝野協商，國民黨團書記長蔣萬安表示，國民黨團主張追加1000億排富發現金，這幾天民進黨對排富機制有很多指教，財政部如果能提出更精確的數據，歡迎理性討論，但前提是大家有共識要直接發現金，這樣再來討論才有意義。

民進黨團總召柯建銘則強調，朝野主張發放現金的方式不一樣，國民黨依綜合所得稅申報級距進行排富，民進黨的邏輯則是透過行政院匡列的1035億來「發現金」，因此反對天女散花式的發放。

柯建銘17日上午受訪時表示，昨天已經是第四場的朝野協商，打從第一場的協商開始，最重要的就是要不要排除一個月的協商冷凍期，但是「到目前為止根本是在浪費時間」。

柯建銘說，紓困如同戰場，國民黨總是在進行政治操作、以拖待變，只是一直談說要全民大撒幣，但民進黨團主張要把錢發給需要的弱勢等等，不希望變成口水戰爭。柯建銘也說，每個政黨有不同的主張，民進黨團也都同意，「但總要講個道理出來」。

柯建銘呼籲，國民黨在疫情當前的時候，不要再為了謀取政治意義而惡意操作，「司馬昭之心全民皆知」，大家都看得懂，但實在不知道國民的的邏輯為何，請國民黨好好思考。

柯建銘強調，朝野在防疫期間不應再有任何政治動作，或者是想要謀取政治利益，這樣反而會適得其反。

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