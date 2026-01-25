　
北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」！老闆傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自店家IG）

▲因店內播放非綠媒新聞，被網友出征。（圖／翻攝自店家IG）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人在日本北海道札幌市開設的早餐店「台灣朝食屋」，因店內電視播放TVBS新聞畫面，引發部分「青鳥」網友不滿，在社群平台上出征，甚至揚言發動抵制、洗一星評論。事件延燒後，老闆無奈嘆，只是剛好跳出TVBS的新聞，「吃個早餐要搞這些對立，就真的不用那麼辛苦。」

被貼「草店」標籤　老闆保持正面態度

一名台灣網友Threads發文，前往北海道的「台灣朝食屋」用餐，雖然很開心能在北海道吃到台式早餐，但店內卻播放TVBS。店家則留言，「啊？TVBS發生什麼事了嗎？不然我下次放唐伯虎點秋香。」

業者說明播放情況　新聞頻道並非刻意選擇

隨後店家又回應，播放新聞只是隨機，並非特定播放，「都是成年人了，對於自己判斷是非的能力應該或多或少都有，剛好我的YouTube上面就跳出TVBS的新聞，僅此而已，所以不管他們報導什麼，不管他們親不親共，我相信能判別是非的人。」

店家也提到，店內也有中國留學生來打工，吃個早餐要搞這些對立，就真的不用那麼辛苦，「當然歡迎你來店裡跟我直球對決，或者你想跟我們家工讀生妹妹直球對決我也是可以安排」、「那些來出征的，不知道有沒有佔我營業額的1%，我努力感受一下」。

店家事後也在Threads發文，對於這次「被炎上」其實抱持正面態度，還笑喊「畢竟幫我增加了不少觸及率。」他強調，自己不在意顧客支持哪個黨派，只要邏輯通順、講得合理，他都願意接受。至於被網友貼上「草店」的標籤，他坦言，「不需要去定義我們是不是什麼草店，因為我也不知道到底草店的定義到底是什麼，你覺得是，那就是，啊你手癢想來戰，老闆也歡迎你來戰。」

北市知名酒吧外驚傳命案　35歲陸軍少校墜樓亡
快訊／吳宗憲200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬
霍諾德成功登頂101　賈永婕突點名4人
陳漢典、Lulu婚宴席開70桌！賓客名單超大咖
霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！
陳漢典、Lulu世紀婚禮！　鏡頭前深吻　

相關新聞

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

國民黨文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉的兒子林益諄，因不滿被攝影記者喊話別擋鏡頭，動手痛毆立場較親藍電視台的一名攝影記者，甚至驚動立法院長韓國瑜辦公室幕僚居中協調「和解宴」，該電視台也一狀告上黨中央。

韓觀光客對酒館員工喊「沒錢」　遭日警逮捕

韓觀光客對酒館員工喊「沒錢」　遭日警逮捕

櫻花妹主動約3P！日男被設局仙人跳

櫻花妹主動約3P！日男被設局仙人跳

日本客機引擎「空中停擺」　緊急迫降函館

日本客機引擎「空中停擺」　緊急迫降函館

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

札幌台灣早餐TVBS網友出征店家回應

