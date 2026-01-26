快訊／瞎掰年息72%！台中房仲大亨變吸血鬼騙23億…檢怒求重刑

▲台中西屯區「聖葉不動產仲介有限公司」葉姓負責人，涉嫌利用投資房產、代墊款等名義，在短短幾年內瘋狂吸金超過23億元，今遭檢方提起公訴，求處重刑。（圖／翻攝臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中逢甲商圈驚傳大規模吸金詐騙案！位在西屯區的「聖葉不動產仲介有限公司」葉姓負責人，涉嫌利用投資房產、代墊款等名義，在短短幾年內瘋狂吸金超過23億元。葉男不僅利用「2年回本」的誇張話術誘騙親友，甚至連自家員工都不放過，誘騙員工當人頭向銀行貸款，導致多名被害人一夜之間背負巨額債務，生活陷入絕境。台中地檢署今偵結，依違反《銀行法》等罪起訴葉男，並建請法院從重量刑。

「2年回本、8年翻4倍」 瘋狂話術吸金23億



檢方調查，葉男自108年起就開始佈下吸金陷阱。他對外宣稱有房地產合作、履約保證金代墊等投資管道，保證給予超高額報酬。他向投資人洗腦「每個月給4%利息，一年賺48%，兩年回本，八年本金翻四倍」等話術，誆稱月息6%、年息72%的離譜說法。

許多投資人看到前期確實有領到錢，紛紛加碼，甚至拉親朋好友一起入坑，卻不知這全是「後金補前金」的龐氏騙局，最終吸金規模高達23億827萬餘元。

最狠老闆！誘騙員工當人頭 害41人慘背債



葉男為了擴張版圖，竟把歪腦筋動到自家員工身上。他以公司經營需要為由，誘騙多名房仲員工擔任10多家分公司的「人頭負責人」，並指使他們向銀行申貸、擔任連帶保證人。

檢警調查，光是一間分公司就向8家銀行貸了超過1億元，總計銀行貸款金額高達4億多元。葉男甚至在被害人不知情的情況下，偷偷把他們名下的不動產拿去抵押或移轉，所得資金全部拿來還自己的私人債務。直到資金鏈斷裂，41名被害人才驚覺自己不僅積蓄賠光，名下還莫名其妙背負了數千萬、甚至上億元的債務。

潛逃泰國「護照被廢」 狼狽返台落網



檢方提到，葉男去年9月20日眼看東窗事發，隨即捲款潛逃出境躲到泰國。台中地檢署接獲檢舉後，檢察官何建寬立即成立專案小組，在9月26日函請外交部直接「廢止並註銷」葉男護照，讓他淪為無國籍黑戶。

葉男自知在國外躲不下去，兩天後只好乖乖從泰國搭機返台，一落地就被警方逮捕移送。檢方為了保住被害人的「血汗錢」，已聲請扣押葉男名下的不動產及保單，全力追討犯罪所得。

檢方怒批：惡性重大！建請從重量刑



台中地檢署認為，葉男利用高額報酬誘騙投資人，不僅害得許多人畢生積蓄付諸流水，更讓被害人背負巨債、生活崩潰，嚴重破壞國家金融秩序。檢方今日正式依違反《銀行法》、詐欺、背信、偽造文書及偽造有價證券等多項罪名起訴葉男，並向法院建請從重量刑。