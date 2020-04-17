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紓困條例的薪資費用加倍認列　應該要能合理到位

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▲▼財政部紓困條例。（圖／財政部提供）

▲財政部紓困條例。（圖／財政部提供）

文／無店面零售商業同業公會顧問　 趙育培

新冠肺炎蔓延不久，政府短期內即推出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」（以下簡稱紓困條例），充分展現了行政和立法效率，以及所有部門上下一體，積極因應此波疫情的決心，深受各界肯定。

為了鼓勵企業及各級團體與政府共同分攤防疫的社會責任，紓困條例第3條規定，各級衛生主管機關認定必須居家或集中隔離、檢疫者，以及為了照顧生活不能自理之受隔離、檢疫者之家屬，只要不違反隔離檢疫規定，結束後可向政府申請防疫補助，但如果隔離、檢疫及照顧者有支領薪資，則不得重複領取。且第4條更進一步提到，企業及各級團體如果給付這些依法隔離、檢疫及照顧者等員工在請假期間之薪資，可以就該薪資金額的200%，從申報當年度所得稅的所得額中減除。

現在問題來了：這段期間多數企業營運呈現虧損狀態，這個額外加倍減除的薪資費用，可以適用所得稅法第39條，也就是未來10年可盈虧互抵的規定嗎？財政部依照紓困條例第4條所訂的「嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離請假薪資費用加倍減除辦法」，第4條第3項明確規定，這個加倍減除之金額，以減除當年度所得額至零為限，而且所得額已為負數者，不得適用本辦法之規定；所以答案顯然是不行！

如果這段疫情蔓延期間，企業都有賺錢，那紓困條例自然不需要再錦上添花，問題是企業普遍面臨虧損，不對員工減薪裁員已是萬幸，員工因隔離防疫請假還願意支付薪資，這才真的是要被積極讚許的「佛系企業」。

▲▼雄獅召開臨時董事會宣布全體董事、董事長不領2019年酬勞，高階主管減半薪，協理級也減薪30%。（圖／雄獅提供）

▲因應疫情，雄獅召開臨時董事會宣布全體董事、董事長不領2019年酬勞，高階主管減半薪，協理級也減薪30%。（圖／雄獅提供）

當然問題的根源可能不是財政部，而是紓困條例沒有明確規定可以適用盈虧互抵，所以財政部根據過去的慣例加以排除。但無論如何，都讓政府照顧企業、員工的美意大打折扣，而且可能因為企業不願意支付薪資，反而增加政府財政的負擔（因為請假員工變成要去向政府申請防疫補助）。

建議政府和立委諸公可以從善如流，針對以上不合情理的情況修正紓困條例。而且如果要做得更到位，在計算企業當年度因未分配盈餘，而要額外加徵5%所得稅（未分配盈餘稅）的稅基時，按照所得稅法第66條之9，原本會將不屬於財務會計原則認列的費用加以排除（例如本文所述加倍部分的薪資費用，因企業未實際支出，在財報上不會認列），但同條文第2項有規定可以再額外減除若干項目，其中第7款為「其他經財政部核准之項目」，如果財政部可核准該加倍減除之薪資，也可以作為未分配盈餘稅的減除項目，進一步引導企業保留盈餘，以度過此波嚴重的經濟危機，相信一定可以獲得更多的掌聲和喝采。

▲針對華航今宣布主管級減薪10%，交通部長林佳龍表示，勞資一體共渡難關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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