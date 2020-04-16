行政院喊話：朝野合作通過特別預算　「再拖更多人受煎熬」

▲行政院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

面對藍營狂喊「發現金」才能紓困，行政院長蘇貞昌16日在院會中強調，這次共有1035億元的救命錢是直接現金補貼，已經協助了300萬民眾。行政院發言人Kolas Yotaka 喊話朝野立委，希望能盡速通過追加的特別預算，因為再拖下去，會有更多需要幫助的人受到煎熬。

蘇貞昌表示，對人民、對產業的紓困措施，先前立法院通過的600億元防疫紓困振興特別預算，各部會都已在積極辦理中，四月初政府已再將加碼1,500億元的紓困特別條例修正案送請立法院審議中。未來匡列的預算包括對觀光旅宿等艱困企業的補助員工4成薪，自營作業者、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，每月補助1萬元，弱勢老幼、身障者，每月加發津貼1,500元等，「這些救急、救命錢一共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾。」

針對這次受惠的三百萬民眾，Kolas 說明，包含中低收入戶、營業額衰退百分之50以上的企業員工、藝文事業從業人員、計程車遊覽車小客車租賃業者，艱困企業員工等等，全部都是政府現金補貼的對象。

Kolas 重申，發現金絕對不是無差別、一次性發放，政府有補助，而且要把錢花在刀口上，如果立法院可以盡速通過特別預算的追加，需要被協助的民眾即刻就可以申請領到補助，而且一定會手續簡便，院長有交代「要很快」。

Kolas 喊話朝野，越是經濟弱勢者受到衝擊越大，懇請朝野各黨團共同團結合作，「再拖一天，需要幫助的人會有更多煎熬，希望立院盡速通過。」

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