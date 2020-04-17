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幕後／陳其邁主導9天內拚出「國軍每人1天1片口罩」

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▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國防部17日宣布，在向中央流行疫情指揮中心說明實需後，行政院政策決定，全數滿足國軍防疫及戰備需求，全軍每人每日1片，共18萬9,000片18日起開始配送。據了解，為了維護國軍戰力，行政院副院長陳其邁接連召開兩場跨部會會議，9日內全力協調，終於順利達成提供國軍每人一日一片口罩的需求。

總統蔡英文對國軍防疫需求相當重視，行政院方面對國軍官兵在防疫和戰備上的口罩也很關心。在蔡英文指示下，陳其邁4月9日親自召集國防部以及中央流行疫情指揮中心，針對國軍官兵的口罩需求進行檢討。

9日的會議中，在陳其邁與指揮中心、國防部討論後，初步決議包括醫護、衛哨、密閉空間執行戰備人員（潛艦、雷達站、航管等）以及新兵接訓等四類人員，每人每日1片；執行一般公務官兵，14天發給10片口罩；如果有不足，再於總額內自行挪配。獲配發與配售者，健保卡將由健保署註記。

經過首次會議，特殊勤務官兵部份，實施每人每日一片口罩，15日獲配145萬片口罩。不過，一般公務官兵14天10片的部分，卻因為健保註記的技術細節問題無法立即解決，也因此趕不上在上週立刻執行。

行政院對此相當在意，17日再度由陳其邁召集國防部和指揮中心官員展開第二度的跨部會會議，這次的會議主軸在研討國軍人員實施實名制健保卡註記的方法，以及除四類人員以外，一般國軍官兵分配口罩的數額。

國軍防疫關係到國家戰力，跨部會會議中決議，在同時維護國軍戰力以及確保國軍健康的整體考量下，「每人每日一片」口罩的配額方式擴及所有國軍人員。

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