瑞德西韋治癒效果「激勵美股」　道瓊工業指數開盤上漲600點

▲美股受到瑞德西韋激勵，道瓊工業指數開盤上漲600點。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

受到吉利德公司（Gilead）發表瑞德西韋治療新冠肺炎（COVID-19）效果顯著影響，美股受到利多的激勵，道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average Index）開盤就上漲600點。

根據CNBC報導，道瓊工業指數開盤上漲600點，漲幅超過2%，標準普爾成交量增加1.8%，那斯達克綜合（Nasdaq Composite）上漲0.9%，波音公司的股價也因為白宮週四晚間推出的振興經濟計劃而上漲。

▲瑞德西韋治療成效，成為世界的希望。（圖／中研院提供）

一間芝加哥的醫院指出，一位新冠肺炎患者因為使用了瑞德西韋治療，從重症狀態逐漸康復當中，吉利德公司的股價大漲10%。獨立市場研究諮詢機構FundStrat Global Advisors的研究主管湯姆•李（Tom Lee）指出，有效的治療方法是一筆大買賣，它將創造一種重啟經濟，並在疫苗問世前恢復正常「社會活動」的途徑。

其他研究也表明瑞德西韋是對抗新冠肺炎的有效治療方法，但是這些研究的規模較小。吉利德公司本身也告誡，這些傳聞還不足以確定這個藥是否就是一種有效的治療方法。

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