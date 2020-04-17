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指揮中心開放部份民眾自費篩檢！緊急情況赴東南亞、南亞適用

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▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

▲受疫情影響，桃園機場人潮明顯減少，資料照。（圖／記者陳弘修攝）

記者洪巧藍／台北報導

受到新冠肺炎衝擊，各國強化邊境管制避免疫情擴散，東南亞、南亞部份國家要求入境需提供未感染新冠肺炎證明。有鑑於少數國人可能因為緊急情況必須申請入境，中央流行疫情指揮中心公布「開放部份民眾自費檢驗新冠肺炎」規定，一次費用約4000元至10000元不等。

中央流行疫情指揮中心15日訂定「開放部分民眾自費檢驗 COVID-19(武漢肺炎)申請規定」，發言人莊人祥表示，部分國家為提升邊境管制，民眾至入境國需附「未感染新冠肺炎檢驗證明」，經外交部彙整目前印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等國為因應疫情，已陸續限制/停止外國人入境，但仍有少數國人因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素，必須申請入境前述國家。

請繼續往下閱讀...

基於人道考量，配合該等國家防疫規定，於申請簽證或入境查驗時，出示由我國醫療院所出具之未感染新冠肺炎檢驗證明始得入境之規定，爰開放符合上述條件之民眾至指定醫院進行自費檢驗，以提供檢驗證明文件。

目前國內提供民眾自費檢驗共7家，包括台大醫院、亞東醫院、林口長庚、中國附醫、成大醫院、高雄長庚、花蓮慈濟，費用檢驗費用由醫療院所訂定並經縣市主管機關核定，一次費用約4000元至10000元不等。

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