讓全世界看到台灣、101　PTT大讚「賈永婕做得好」：行銷很有料

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1.5小時，成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球，這場看似「不可能的任務」之所以能成行，背後最大的推手正是台北101董事長賈永婕。就有網友好奇，「賈永婕當101董座做得算是不錯嗎？」對此，一票網友大讚，「敢做這件事就是猛！」

有網友在PTT發文，賈永婕接任台北101董事長後，出現不少質疑聲浪，有人認為她憑藉家庭背景、人脈資源上位，也有人將她過去在疫情期間的曝光，形容為「蹭疫情紅利」。

不過，在實際任內表現上，先前台北101爆發外籍移工遭歧視爭議時，她迅速對外說明並回應社會質疑，處理方式獲得肯定，原PO指出，「這次的事情也是頂著巨大壓力拍板，算是蠻有魄力，比起一般坐領乾薪的董座，賈永婕當101董座做得算是不錯嗎？」

貼文曝光，許多人大讚賈永婕行銷能力很好，「滿敢賭的，但行銷天分確實厲害」、「行銷101有感」、「行銷真的有料」、「她行銷確實做得不錯吧」、「敢冒險的人才有機會成功」、「以前覺得她很愛蹭，這幾次覺得她非常有能力」、「就目前成果看來的確不錯」、「行銷台灣、101大成功，這個功勞一定要給」、「這次的101攀爬行銷真的很成功啊」。

也有有網友稱讚，「今年101煙火確實也有料」、「處理外勞歧視真的滿加分」、「算數一數二懂行銷的，在之前也辦過大谷紀念球特展」。