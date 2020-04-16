「國民黨搞混紓困、振興」　蔡英文曝增加消費的最好方式

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

針對新冠肺炎疫情，政府所規劃的紓困振興方案陸續上路，但國民黨連日來不斷發聲要求政府發放現金，甚至連前總統馬英九都站了出來。總統蔡英文16日表示，這幾年觀察下來，比起過去發消費券、現金，增加消費最好的方式還是「酷碰券」，而非「不分對象大撒幣」。她也強調，發現很多人「包含國民黨」會將紓困、振興經濟期的方式搞混，政策工具其實是很多元的。

蔡英文16日被問及紓困振興方案的看法，她表示，面對疫情是有分階段的，第一個階段紓困，而等疫情到一定的緩和會再接續拉抬經濟，而拉抬經濟其中一項是「恢復消費、增加消費」，那時也會有所謂的「酷碰券」。蔡英文說，以酷碰券的方式進行振興，是這幾年來觀察「增加消費最好的方法」。

蔡英文認為，用酷碰券刺激、鼓勵消費，相較於過去發消費券或發現金的效果更好。不過，她也指出，很多人「包含國民黨」會將紓困、振興經濟期的手段搞混，政策工具其實是很多元的。

蔡英文說，我們用多元手段達到紓困目標，針對每一個需要的族群為它們設計出來，「不是不分對象大撒幣」，政府必須注意到財政能量，把這些資源放到最需要的人身上。

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