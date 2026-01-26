　
國際

一槍爆頭「87歲癌末祖母」　孫子落網稱：這是安樂死

▲▼一槍爆頭「87歲癌末祖母」　孫子落網稱：這是安樂死。（圖／翻攝臉書）

▲布萊恩出庭畫面。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加州發生駭人案件，29歲的布萊恩（Brian Davenport）近距離槍殺87歲祖母薇瑪（Velma Koontz），落網後竟辯稱這是「安樂死」，因為不希望祖母「為遺產擔憂」。

趁祖父外出　偷槍殺祖母

費爾班克斯（Fairbanks）警察局20日下午3點45分接獲報案，趕抵現場時發現薇瑪仍坐在輪椅上，但已無生命跡象，後腦有明顯槍傷。

受害者丈夫基思（Keith Koontz）向警方表示，薇瑪罹患癌症，正接受安寧照護。他外出購物返家後，竟發現自己的手槍被人取出，妻子則已經死亡。

警方隨即聯繫布萊恩，而布萊恩一見到警察，便主動坦承偷走祖父的手槍，並且殺害祖母。

明知殺人不對　辯稱安樂死

根據調查結果，布萊恩偷走祖父的手槍，原本計畫射殺另一人，但臨時「改變主意」，轉而對祖母下手。他向警方供稱，希望祖母能夠安詳離世，不需要為了「遺產」擔憂，儘管殺人是錯的，但自己的行為更像是「拔掉維生系統」。

恐有精神健康問題　保釋金500萬美元

檢方已依謀殺罪起訴布萊恩，將進一步調查其犯案動機與精神狀態。

布萊恩21日出庭時身穿防自殺背心，由於法官考量潛在精神健康問題，儘管他沒有前科，保釋金仍被定為500萬美元（約新台幣1.6億元）。

布萊恩父親、死者薇瑪的兒子喬治（George Koontz）在庭上懇求法院不要釋放兒子，「他有不按時服藥的紀錄，對公眾是個危險人物」。

01/24 全台詐欺最新數據

