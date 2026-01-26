1/25「台灣發生2件不可能的事」　黃豪平曝真心話：比爬101更難

▲陳漢典與Lulu婚禮，請來黃豪平擔任婚禮主持人。（圖／翻攝黃豪平FB）



網搜小組／劉維榛報導

台灣發生了兩件「不可能的事」！知名主持人黃豪平笑稱，除了讚嘆霍諾德成功爬上台北101，第二驚奇絕對是Lulu與陳漢典的完婚吉日，他甚至認為後者難度更高，不只瞞過親友與媒體，以及憲哥的眼皮底下，還跨越多年友誼走到婚姻，「我認為難度絕對是不亞於爬上101」。

黃豪平在臉書笑稱，1月25日台灣發生了兩件「不可能的事」，一是霍諾德成功爬上台北101頂端，另一件則是Lulu和陳漢典大婚，他甚至認真直呼，後者在某種程度上的難度，恐怕還高於霍諾德徒手登頂101。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演藝圈最難任務完成 Lulu甜嫁陳漢典



黃豪平解釋，Lulu與陳漢典必須在過去一年，成功瞞過所有親朋好友、媒體記者，甚至是在演藝圈眼線眾多的環境中完成這件事，「還要跨過那座『友誼的高牆』，從超級好朋友走到戀人、最後結婚」，直言這項挑戰難度「絕對是不亞於爬上101」。

黃豪平也回憶起自己與兩人的緣分，從2007年參加《悶鍋模王選秀賽》認識陳漢典，到2013年在《超級模王大道》認識Lulu，分別認識對方20年與13年，感嘆這樣的時間跨度「本身就是極其驚人的數字」，更沒想到，兩人會在他人生不同軌跡中出現，最後還能親自主持他們的婚禮。

最後，黃豪平感性寫道，感謝漢典與Lulu為這個「烏煙瘴氣的世界」帶來一整晚的歡樂，而這份幸福也會鼓勵人很久很久，「有些時候幸福近在咫尺，只是看你有沒有那個勇氣向前用力一抓」，並送上祝福直呼，「恭喜漢典、Lulu，一定要幸福喔！」