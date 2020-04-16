蘇貞昌：1035億救命錢直接「現金補貼」　已協助300萬民眾





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，政府推出規模達1兆500億元的紓困2.0盼協助企業及人民度過難關。面對藍營狂喊要「發現金」，行政院長蘇貞昌16日在院會中強調，這次共有1035億元的救命錢是直接現金補貼，已經協助了300萬民眾。

蘇貞昌表示，眼前最急迫的，除了守好疫情，就是對人民、對產業的紓困措施，先前立法院通過的600億元防疫紓困振興特別預算，各部會都已在積極辦理中，四月初政府已再將加碼1,500億元的紓困特別條例修正案送請立法院審議中。

蘇貞昌指出，未來匡列的預算包括對觀光旅宿等艱困企業的補助員工4成薪，自營作業者、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，每月補助1萬元，弱勢老幼、身障者，每月加發津貼1,500元等。

蘇貞昌強調，「這些救急、救命錢一共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾。」

蘇貞昌向朝野立委喊話，「各主管部會對於所屬紓困對象的名單、該審核通過的作業，都請提前準備好，只要特別條例修正、追加特別預算一通過，就馬上展開，希望朝野立委能夠儘速凝聚共識，早日加以通過，幫助各行各業度過難關。」

▲蘇貞昌推一張圖看懂紓困補助。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）