快訊／安倍挺台灣以觀察員身分參與WHO　外交部回應了！





▲安倍晉三 。（圖／路透）

記者袁茵／台北報導

日本首相安倍晉三17日晚間召開記者會說明疫情，回答記者提問時表示，有關世界衛生組織（WHO）遭質疑不中立的問題，日本一直都強力支持台灣以觀察員身分參與。對此，外交部感謝日方長期支持台灣參與國際組織。

安倍晉三17日在宣布緊急事態宣言擴大至全國範圍的記者會上答覆記者時表示，日本一貫支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生組織」（WHO），並屢次重申此無涉政治，應盡全力維護全人類健康。

對此，外交部17日晚間回應，誠摯歡迎安倍首相的友我發言，並由衷感謝日方長期支持台灣參與國際組織。我方期盼台日持續深化雙方在醫衛及防疫等全方位的友好實質夥伴關係，共同攜手為防堵全球新冠肺炎蔓延貢獻心力。

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