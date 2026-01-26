路邊垃圾桶驚見無頭女屍！她慘遭「行刑式肢解」　土耳其人怒了

▲土耳其伊斯坦堡一名37歲烏茲別克籍女子被發現遭肢解棄屍於路邊垃圾桶。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其伊斯坦堡一名37歲烏茲別克籍女子被發現遭肢解棄屍，身體不僅被斬首，雙腿也遭截斷，被包裹在床單內丟棄於路邊垃圾桶。這起「行刑式肢解」慘案曝光後，隨即引發社會輿論極度憤慨，數千名群眾走上街頭向政府表達強烈抗議。

資源回收員驚見無頭女屍 警追監視器攔截嫌犯

根據《法新社》報導，這起慘案發生在伊斯坦堡歐洲區的希什利區（Şişli），有一名資源回收人員24日晚間在路邊垃圾桶翻找物資時，意外發現一個沉重的床單包裹，打開一看竟是一具沒有頭部與雙腿的女性軀幹，嚇得立刻報警。

警方封鎖現場調查，確認受害者為一名37歲的烏茲別克籍女性。由於案發地點未見受害者的頭部與四肢，警方隨即調閱週邊監視器，發現兩名男子曾提著一只行李箱出現在另一個垃圾桶附近，行跡極為可疑。

機場攔截企圖潛逃嫌犯 共3名烏茲別克籍男落網

案情在數小時內取得突破性進展。警方根據監視器畫面，鎖定兩名同樣來自烏茲別克的嫌犯，並在伊斯坦堡機場（İstanbul Airport）及時攔截正企圖潛逃出境的兩人，隨後又逮捕了第三名涉案共犯。儘管三名嫌犯均已落網，但受害者詳細死因仍有待進一步釐清。

#SONDAKİKA



‼️ Vahşetin katilleri.



‼️ İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi’ndeki çöp konteynerinde başı ve kolları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ve ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch… pic.twitter.com/dqyUgrDGAc — Emir Somer (@emrsomer) January 25, 2026

「女人不再沉默」 千人上街怒吼：停止男性暴力

這起兇殘案件引爆土耳其婦女團體的怒火。數千名抗議群眾聚集在希什利區的奧斯曼貝地鐵站（Osmanbey metro station），手持「停止男性暴力」、「移民女性並不孤單」等標語，一路遊行至棄屍現場。

抗議組織「我們將停止殺害女性平台」（We Will Stop Femicides Platform）代表庫特（Işıl Kurt）悲憤表示，兇手之所以敢如此公然棄屍，是因為他們確信自己不會受到懲罰。

該組織數據顯示，光是2025年就有294名女性被男性殺害，另有297人死因可疑。

區長獄中發聲：放任與沉默釀成社會屠殺

目前因政治打壓爭議而在押的希什利區區長沙汗（Resul Emrah Şahan），也透過社群平台X對此案表達關切。他強調，殺害女性（Femicides）的行為正因為法規疏忽與社會沉默，逐漸演變成一場「不斷擴大的屠殺」。

這起案件再次挑起土耳其社會對於保障女性安全與司法公正的激烈辯論，也讓國際社會對於外籍移工女性在當地的處境感到擔憂。