朱立倫籲擴大紓困規模：現金必須以最快速度到達產業手上





▲前新北市長朱立倫。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫16日呼籲，目前是緊急紓困，現金必須以最快速度到達員工手上，沒有紓困根本不必談到振興，目前許多方案只是把原有的方案改名，填充金額，並無法達到效果，紓困規模一定要逐步擴大。

朱立倫表示，面對疫情造成的經濟衝擊，台灣一定要超前部署，目前國內至少已經有30萬個家庭受到嚴重影響，對業者跟員工來說，活下去才是最重要的！緊急紓困是急救，振興才是下一個階段。

朱立倫強調，紓困現金必須以最快的速度到達員工跟企業手上，「目前紓困方案太複雜，且發放速度會來不及救這些員工跟產業」，昨晚蔡英文總統跟行政院，緊急改變措施，發布紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券之政策，他認為從善如流是好事，台灣不必有太多政治，政府不必怕改變措施，方向對、夠彈性，才有辦法面對嚴峻的經濟挑戰。

朱立倫提醒政府，目前的許多方案只是把原有的方案改名，填充金額，以緩濟急，沒辦法實際達到效果，未來紓困規模實質上一定要逐步擴大。台灣要穩住，三波衝擊將分別襲來！第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鍊影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響。

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