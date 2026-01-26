新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新莊區重新路五段656巷與環漢路口22日下午發生一起嚴重車禍！潘姓男子(63歲)駕駛BMW，與機車在路口處發生碰撞，騎士束姓男子(40歲)當場噴飛一圈後重摔在地，頭部重創，警消獲報到場緊急將束男送往台北醫院搶救，仍不幸宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。

▲新莊區一輛BMW與機車發生碰撞，騎士傷重不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



畫面中可以看見，BMW綠燈直行，行經路口處時，對向一輛機車直接左轉，當場被BMW撞上，騎士整個人「頭下腳上」噴飛轉了一圈後重摔在地，整個過程相當驚悚。且BMW嚴重毀損，機車車頭的外殼與坐墊也消失，可見當時撞擊力道之大。

新莊分局指出，本案發生在22日下午2時許BMW駕駛潘男與騎士束男雙雙都要去上班，潘男沿環漢路往樹林方向行駛，束男沿環漢路往三重方向左轉重新路五段656巷時，在路口處與潘男發生碰撞，潘男未受傷，但束男頭部嚴重受創，經由救護車送往台北醫院搶救後，仍於下午3時41分宣告不治。

潘男酒測值為0，束男經抽血檢測後確認也無酒駕情事，經員警目視檢查，尚未發現2車上有違禁品及毒駕情事。全案由新莊分局交通分隊到場完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄。

警方呼籲，用路人行經路口時務必減速慢行，確實注意號誌及左右來車動態，遵守交通規則，共同維護行車安全。