國民黨邀夜市代表發聲：快倒光了才發酷碰券...現金紓困才有用！





▲國民黨「夜市商圈要紓困，發酷碰券不如發現金」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊，營收大幅下跌，歇業的攤商逐日增多。雙北地區多位夜市商圈代表16日出席國民黨記者會，共同提出發放夜市現金紓困，更有代表直言，「夜市都要倒了，政府才要發酷碰券根本沒用」。

國民黨16日召開「夜市商圈要紓困、酷碰券不如發現金」記者會，文傳會主委王育敏指出，夜市是台灣觀光非常重要的一環，政府不能不伸手幫忙，業者共同提出三點意見：一、酷碰券緩不濟急，應該用現金取代。二、由於政府對夜市商圈有許多防疫政策，如戴口罩、分流人潮，造成民眾大多改為叫外送，但外送業者抽成高，希望政府應協助外送業者調降抽成。三、防疫人潮分流措施是否有彈性空間，應該與業者多討論，讓政策更務實、可行。

台灣商圈產業觀光總會副總會長黃金福表示，大部分基層業者沒有受到政府照顧，生意非常蕭條，希望夜市能比照計程車、遊覽車，現在推動酷碰券非常不恰當，現在硬體設施不健全，受惠者只會有2到3成特定對象，希望還是以消費券或現金。疫情最高峰時不做，現在才做是本末倒置，現在才做人潮分流會讓更少人來做消費。

廣州街夜市前會長陳正光表示，現在只剩下「蚊子業績」，收入是腰斬再腰斬，業者向政府提出，夜市攤商繳稅大都是查定課稅，請政府考量減免6個月，讓他們有個喘息的機會，建議至少一年，因為業者根本沒有收入，且盼政府適度補助攤商一定額度的補助金。

陳正光表示，目前艋舺夜市生意減少五到六成，廣州街夜市約六至七成，西昌街夜市最慘，估計生意掉了七、八成；廣州街夜市約已有20至30家攤商歇業，西昌街夜市估計更慘，政府若不施援手，這些做小生意的攤商生計都將難以維持。

西昌街夜市自治會會長，西昌街晚上就沒有人潮，我們是蔡英文的子民，那些消費券酷碰券並沒有實際用處，「現在只要現金，紓困最快最直接，救救我們吧！」

夜市代表表示，政府規定要帶口罩，「現在都要倒了，政府才要玩酷碰券、振興券」，外國旅客最愛來台灣的夜市，現在外國人不能入境，夜市快要收攤了，不論要發消費券、振興券，重點是動作要「快」。

彙整業者建議，對於政府研擬以酷碰券刺激消費，大部分夜市代表都質疑，酷碰券透過電子支付平台的作法，形同設下消費門檻，恐怕無法直接惠及夜市攤商；鑑於以往馬英九總統執政時期發放消費券的效果不錯，建議政府以發放消費券、或是更直接的發現金方式，更能鼓勵民眾消費。

對於政府提出夜市需要人潮分流，設立單一出入口、用餐攤位有效區隔、排隊設標示等，業者們也同聲呼籲，政府的要求顯然已完全不符合實際狀況。姑且不論許多夜市都與社區居住區相連，難以設置單一出入口，更現實的是，現在夜市人潮大不如前，相關措施是否還有迫切需要，建議中央政府能考量調整。

記者會出席人員包括台北市議員應曉薇、台灣商圈產業觀光總會黃金福副總會長、樂華夜市林順正副總幹事、廣州街夜市蔡錦豐會長、陳正光前會長、西昌街夜市吳木欽會長、華西街觀光夜市黃雪娥秘書、全國傳統市場商圈夜市協進會莊治宗秘書長等人。





▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者羅婉庭攝）