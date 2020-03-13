吳斯懷索取機密軍資引國人疑慮 　莊瑞雄：國民黨也會嚇死





▲吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷傳向國防部索取軍方機密資料引起各界議論，民進黨立委莊瑞雄13日受訪時表示，此舉不但國人會有疑慮，就連國民黨也會嚇死。

莊瑞雄13日受訪時表示，吳斯懷委員應該要知道，為什麼他在立院做的任何事情都會受到矚目，他應該要知道，自己明明是軍事專家、還是退休將領，為什麼沒有去國防委員會，反而到社會福利及衛生環境委員會。

莊瑞雄說，吳斯懷索取軍方機密資料，不僅國人一定會有疑慮，就連國民黨也會嚇死，正常來說，立委問政大家都不會有第二句話，至於為何他的動作大家會嚇死，國民黨應該要有相關的約束。

吳斯懷因過去言行被外界認為親中，這次向國防部索取機密資料，再度引發質疑。不過吳斯懷辦公室發布新聞稿聲稱，立法委員依據法律可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊，且調閱資料並不限制其所屬委員會。他強調，相關資料都是公開資訊，索取資料的同時，也不曾要過任何一份機密資料，且也特別提醒機密資料不用提供。

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