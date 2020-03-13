遭控索取國防部聯合兵種、「資通電軍」機密資料　吳斯懷回應了

▲吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷傳出向國防部索取軍機資料，不過屬衛環委員會的他，此消息一出引發各界議論，吳斯懷辦公室則發布新聞稿聲明，立法委員依據法律可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊，且調閱資料並不限制其所屬委員會。他強調，相關資料都是公開資訊，索取資料的同時，也不曾要過任何一份機密資料，且還特別提醒機密資料不用提供。

民進黨立委王定宇日前在臉書PO出一篇文以「你要幹嘛？」為題爆料，吳斯懷不在國防委員會，卻拚命三番二次要索取「潛艦國造」機密資料，「你要幹嘛？」加上媒體揭露的，向軍方索取了聯合兵種營的狀況、極機密單位「資通電軍」的人力和預算等機敏資料，「你到底要幹嘛？」他同時點名國民黨新任主席江啟臣，「有沒有聽見國人的憂慮和憤怒」，要不要約束？或是縱容？

立法院衛環委員會的吳斯懷，過去因軍人退伍身分卻前往中國大陸參與官方活動引起外界爭議。而吳斯懷進入立法院後，對於他可能參與的委員會，外界也有諸多聲音。日前傳出，身為社環委員會的吳斯懷卻向國防部索取軍機資料；對此吳斯懷辦公室發聲明澄清，立法委員依據《立法院職權行使法》，監督政府施政作為，依問政需要，可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊。

吳斯懷辦公室表示，立法委員調閱資料並不限制其所屬委員會，且立法委員在審查預算時，同樣可對中央所屬各部會實施審查與監督，以上均為立法委員行使的職權。同時再次聲明，吳斯懷自上任以來，為利儘速了解政府各部會職掌情形，都請各部會提供基本資料，以作為問政參考，相關資料都是公開的資訊，在索取資料時，「不但不曾要過任何一份機密資料，還特別提醒機密資料不用提供」。

吳斯懷辦公室說，吳斯懷問政以來，一向嚴謹分寸，更沒有也不會向任何部會索取機密資料，「請媒體及社會大眾不要過度解讀」。而吳斯懷與國防部意見交換時，特地強調所提供資料是為國防部的公開資訊。吳斯懷辦公室也質疑，當天會議內容為何特定媒體會知悉，「是否為國防部參加會議人員所為？」至今未真實說明，其居心叵測，是否欲造成外界對吳斯懷誤解，以及藉此事件造成爾後立法委員問政索取資料的寒蟬效應。