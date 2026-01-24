三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區一江街與南京東路口，在23日下午發生一起重大車禍，一輛三立電視台採訪車因不明原因失控，直接衝進路旁彰化銀行內，造成現場玻璃碎裂、提款機全毀，銀行內外一片狼藉，連同肇事駕駛以及9名路人，共計造成10人受傷，其中兩女一男傷勢較為嚴重，目前仍在加護病房救治中，所幸目前病情穩定。

現在最新監視器畫面出爐，顯示號誌轉為紅燈已兩秒，三立採訪車卻硬闖，然後像炸彈般撞進銀行，造成多人受傷，事發當時由於造成巨大聲響，不少用路人都停下來察看，畫面十分驚悚。

警方指出，事故發生23日下午時分，當時在中山區一江街與南京東路口的彰化銀行，當時肇事車輛沿道路行駛時，突然偏離車道撞進銀行，強大撞擊力道不僅撞碎整面落地玻璃，連室內多台提款機也被撞毀，碎片四散，現場宛如災難現場。

▲最新畫面顯示，三立採訪車駕駛硬闖紅燈，整輛車像炸彈一樣衝進銀行，造成多年受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後發現，67歲的林姓男駕駛，開著三立的採訪車，疑因操作不慎，導致引擎突然拉轉，衝進彰化銀行，事後儘管沒有酒駕、毒駕疑慮，但是自述可能恍神才撞進銀行裡，造成副駕駛座的33歲何姓記者受傷，初步了解，三立採訪車也確實闖紅燈。

車子撞進彰化銀行，也造成當街以及銀行裡的8人分別受到輕重傷，其中在銀行裡共計有3人重傷、4人輕傷，另外還有一名機車駕駛，其中兩名女子傷勢較為嚴重，一人全身撕裂傷、另一人則是臉部、胸腔多處骨折，目前仍在醫院搶救。

▲三立採訪車駕駛衝進銀行，兩男一女仍在加護病房救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，傷勢較為嚴重的兩女一男，分別為32歲李女全身多處撕裂傷，緊急送往仁愛醫院縫合傷口，另外37歲的吳姓女子則是臉部、顴骨以及胸腔多處骨折，第三名男傷者則是28歲的簡姓男子，也因重傷目前仍在台大醫院觀察，三人均有腦出血的狀況，目前均在加護病房治療。

此外，當時在車上副駕駛座的33歲何姓記者，也因受傷送往松山三總，79歲的賴姓女子以及其看護，因輕傷送往台安醫院，42歲的張姓男子、47歲的王姓男子均因輕傷也分送不同醫院，在包紮之後也分別出院，還有一名34歲的陳姓機車騎士，也因傷送醫，但目前仍在醫院觀察並接受治療。