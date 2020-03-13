葉毓蘭力挺吳斯懷索資：民進黨應以這樣的諍友為榮





▲吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷爭議不斷，日昨傳出向國防部索取軍機資料，再度引發各界議論，同黨的立委葉毓蘭13日受訪時表示力挺吳斯懷，強調在野黨監督是天職，「民進黨應以有這樣的諍友為榮」。

吳斯懷因過去言行被外界認為親中，這次遭爆又向國防部索取軍機資料，包括聯合兵種營的狀況、極機密單位「資通電軍」的人力和預算等機敏資料，之前也曾屢次索取「潛艦國造」機密資料，再度引發質疑。

吳斯懷辦公室發布新聞稿稱，立法委員依據法律可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊，且調閱資料並不限制其所屬委員會。他強調，相關資料都是公開資訊，索取資料的同時，也不曾要過任何一份機密資料，並特別提醒機密資料不用提供。

同黨委員葉毓蘭今受訪時表示，吳斯懷的聲明已經強調，索取的都是非國防機密的資料，在野黨幫國人監督是天職。

葉毓蘭強調，自己進入立院後，主張應該不分朝野，以全民福祉為重，因為選舉已經結束了。吳斯懷是國防專業，他是國家栽培的國軍將領，大家可以監督他是否違法，但對於他依法的職權應該予以尊重，民進黨也應該以有這樣的諍友為榮。

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