　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

安心過好年！賴清德提醒3重點：防疫要做好「需要全民動起來」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲賴清德談防疫三要點。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德談防疫三要點。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

針對武漢肺炎疫情，準副總統賴清德23日透過臉書提醒國人3大防疫重點，強調防疫工作要做好，需要全民一起動起來。

賴清德表示，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情有升高趨勢，但請國人不必驚慌，政府有十足的防疫經驗，目前已開設中央疫情指揮中心，「超前部署、料敵從嚴」，絕對謹慎控制疫情。

賴清德提到，武漢肺炎初期症狀和流感類似，可能造成誤判，施打流感疫苗可以疑似病患的數量，避免造成不必要的恐慌。目前公費流感疫苗尚餘約64萬劑，尚未施打的民眾可以盡快前往診所接種。

賴清德強調，「防疫要做好，需要全民動起來」。他說明防疫的三大重點，首先是做好個人健康管理：落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施；第二，入境若有疑似症狀，儘速電話通報1922 防疫專線，主動告知旅遊史與接觸史；第三，隨時注意政府疫情資訊，勿驚慌勿亂傳不實疫情，以免觸法。

其他人也看了這些...

► 蔡英文抗武漢肺炎：勿驚慌！17年前抗SARS風暴團隊我們都在
► 全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩、1028隔離病床
► 防治武漢肺炎　蔡英文下令「防疫視同作戰」：請國人不需恐慌

更多相關新聞...

 武漢市調升「橙色旅遊警戒區」　陸委會：非必要應避免前往！
► 柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎
► 「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

ET快訊
武漢市民連夜逃離畫面曝光！有人吃退燒藥闖關去上海迪士尼
武漢女「狂吞退燒藥」法國爽吃米其林　陸大使館證實：聯繫上了
武漢封城！劉樂妍傻眼：隨時要死人　曝大陸「噁心用餐習慣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

楊蕙如神隱1個月臉書現身　柯文哲：她不出來應訊就會通緝

耿爽稱沒人比大陸更關心台灣健康　柯文哲：讓台灣進入WHO就好了啊

還沒規劃走春路線？　新北觀旅神助攻整理「秘境前9名」

沒人比大陸「中央政府」更關心台灣健康？外交部怒批耿爽：疫情擴散還在政治操作

安心過好年！賴清德提醒3重點：防疫要做好「需要全民動起來」

陳揮文「不知韓國瑜幕僚在想什麼」　直言：告苦苓不會贏、意義不大

命理師曝吳怡農權勢命格「注定踏政治圈」！桃花未開農婦再等等

快訊／楊蕙如神隱1個月現身！貼照片嗆邱毅「我們一直跟在你身邊」

邱毅爆藍營內鬥扯韓國瑜後腿　選後為主爭權「黨魂都不要」

柯文哲犧牲市府員工！春節4天速拆重慶高架橋　台北人淚：根本照妖鏡

TRF風暴未停歇！　被害台商找立委神救援　5億遠債風暴順利化解

兒拒捕飆車撞死警！她「說謊掩護」被逮淚訴：因為我是一名母親

返鄉也要精打細算　春節國道收費優惠、高乘載管制看這邊！

皮在癢了！2汪超默契合作「把抱枕變破布」　網笑：最佳拍檔

0元也能創業！她2年「月收6位數」撐起新目標

農曆新年「8大禁忌」快筆記！不能早上洗澡、紅包不能是單數

癌末女警出櫃卻被羞辱！　「3真實事件改編電影」揭開玫瑰鬥士們犧牲的心痛故事

怒！少年狂毆小袋鼠...少女在旁大笑　網友拳頭全硬了「肉搜報警」

武漢「封城」春節出國潮加強防疫　林佳龍：防疫資訊有時間差

楊蕙如神隱1個月臉書現身　柯文哲：她不出來應訊就會通緝

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

政治熱門新聞

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

美CDC「武漢肺炎圖」將台列入中國

即／卡神楊蕙如現身！貼照片嗆邱毅

陳揮文：高市府告苦苓不會贏、意義不大

高市府提告　苦苓發文「休兵」掛免戰牌

命理師曝吳怡農命格！桃花還未開

全國最早國運籤出爐　下半年財運比去年好

藍營野生中常會手板出爐　網全崩潰

邱毅批藍營扯韓國瑜後腿　連黨魂都不要

高雄9.4億入袋！陳其邁：建設或罷免都要最有效運用

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

沒人比大陸「中央政府」更關心台灣健康？外交部怒斥

馬英九金鼠福卡來了！　時間、地點一次看

謝震武問小英：是否想過改行程吃火鍋

更多熱門

相關新聞

武漢封城！劉樂妍傻眼：隨時要死人

武漢封城！劉樂妍傻眼：隨時要死人

大陸武漢肺炎疫情不斷蔓延擴散，武漢全面停運封城，目前已經累積17死，台灣出現首例後也導致口罩賣光光，人人都開始做戒備。近年事業重心移往大陸的女星劉樂妍透露了當地人吃飯習慣，感嘆：「現在武漢爆發肺炎如此嚴重，眼看著現在全國戒備隨時要死人，這太可怕了。」

抗煞大老7000字詳載真相：SARS就像一面照妖鏡

抗煞大老7000字詳載真相：SARS就像一面照妖鏡

武漢肺炎病患　曝治療過程

武漢肺炎病患　曝治療過程

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

巴西出現疑似新型冠狀病毒肺炎病例

巴西出現疑似新型冠狀病毒肺炎病例

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

更新／武漢肺炎病例飆升至551人！

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

密碼ji32k7au4a83　台灣人秒看懂

外送員上樓冷回1句話　流產女心碎：邊吃邊哭

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

女大生鑽車縫！閨蜜爆頭慘死　違停男判決逆轉

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面