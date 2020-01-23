安心過好年！賴清德提醒3重點：防疫要做好「需要全民動起來」





▲賴清德談防疫三要點。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

針對武漢肺炎疫情，準副總統賴清德23日透過臉書提醒國人3大防疫重點，強調防疫工作要做好，需要全民一起動起來。

賴清德表示，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情有升高趨勢，但請國人不必驚慌，政府有十足的防疫經驗，目前已開設中央疫情指揮中心，「超前部署、料敵從嚴」，絕對謹慎控制疫情。



賴清德提到，武漢肺炎初期症狀和流感類似，可能造成誤判，施打流感疫苗可以疑似病患的數量，避免造成不必要的恐慌。目前公費流感疫苗尚餘約64萬劑，尚未施打的民眾可以盡快前往診所接種。



賴清德強調，「防疫要做好，需要全民動起來」。他說明防疫的三大重點，首先是做好個人健康管理：落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施；第二，入境若有疑似症狀，儘速電話通報1922 防疫專線，主動告知旅遊史與接觸史；第三，隨時注意政府疫情資訊，勿驚慌勿亂傳不實疫情，以免觸法。

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