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武漢市調升「橙色旅遊警戒區」　陸委會：非必要應避免前往！

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢海鮮市場已經休市，但仍受嚴格管控。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸多個省市都傳出武漢肺炎疫情，台灣也出現首例確認病例，中央流行疫情指揮中心21日宣布提升中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級「警告」(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地。陸委會晚間也將武漢市的旅遊警示燈號為「橙色」，建議民眾避免非必要的旅行。

陸委會表示，由於中國大陸武漢市確診病例快速增加，傳染病專家已建議民眾儘量勿前往當地；世界衛生組織亦於21日表示，2019新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力；而國內今日確診首例自武漢返台之境外移入個案，由於本個案於下飛機後立即送往醫院檢離病房治療，並未進入社區，請民眾不必恐慌。

▼防疫人員穿梭在海鮮市場。（圖／路透社）

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

陸委會提到，針對疫情發展，中央流行疫情指揮中心今日已宣布提升中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級「警告」(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地，陸委會依指揮中心決定，同步調升該地區的旅遊警示燈號為「橙色」，建議民眾避免非必要的旅行。

陸委會指出，中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，指揮中心持續統籌整合各部會資源與人力、加強國際機場、小三通港埠之檢疫措施、確保防疫物資整備、持續進行衛教宣導，另針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，減少疫情對國內之衝擊，全力守護防疫安全，確保國人健康。

陸委會強調，春節年假將至，返鄉人潮增加，疫病傳染機會升高，民眾近期前往中國大陸，應隨時關注疫情相關訊息，避免出入傳統市場、醫院等人多之公共場所及接觸野生和禽畜類動物，做好個人防護措施；返國14天內如出現發燒、咳嗽等不適症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。

▼ 陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼ 陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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