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武漢肺炎病患「昏迷被送醫」...曝治療過程：嘴裡苦仍要堅持吃飯

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▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

記者錢玉紘／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的疫情持續擴散，中國央視在22日報導揭露了一名病患的治療過程，他在元旦過後沒多久出現發燒嘔吐症狀，後來確診為新型的武漢肺炎，他在醫院治療兩個多禮拜後，各項指標都趨於正常，病情得到控制。

這名男子來自湖北黃岡，先前出現發熱（發燒）、嘔吐等症狀，幾天後到醫院檢查時才發現自己得了肺炎，1月5日轉到武漢大學中南醫院，當時病情已經加重，出現高熱缺氧等症狀，整個人是昏迷被送進醫院的，後來被轉到重症病房，後來經過包含臨床檢驗、肺部CT掃描以及專家會診之後，確定感染了新型冠狀病毒肺炎。

中南醫院感染科副主任高世成表示，病患病情加重後，他們就對其進行氣管插管，幫助維持呼吸，還做了ECMO（葉克膜）的治療，綜合制治療過後效果不錯。男子也提到，醫護人員協助洗臉的時候，每天都會消毒其臉部和口部。

患者表示，除了專業的醫療資源外，家人的支持也很重要，「我老婆和兒子來看我，兒子走的時候說『爸你意志一定要堅強，你一定要看著我結婚』，所以我就堅持鍛煉，就算嘴裡很苦，我還是堅持吃飯」。

經過10幾天的救治，該患者目前各項指標，包含血脂、血糖和血壓等都基本正常，也已經沒有發燒。高世成表示，病患情況逐漸穩定，再觀察一段時間並進行相關檢測後，就可以考慮出院了。

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