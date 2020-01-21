　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院副院長陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。對此，行政院副院長陳其邁傍晚受訪表示，這是一種新型態冠狀病毒，潛伏期有14天，防疫工作再加上流感疫情，是非常大的挑戰，不敢掉以輕心。對於疫情的通報狀況，他強調武漢地區的疫政單位，相關的疫情都有通報我方。

針對這一波武漢肺炎，陳其邁表示，政府已經提升防疫層級為三級開設，也就是中央疫情的指揮中心已經成立，現在也擴大成為除了武漢地區以外，其他所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報，還是要做好萬全準備。

陳其邁表示，這是一種新型態冠狀病毒，潛伏期有14天，防疫工作再加上流感疫情，是非常大的挑戰，不敢掉以輕心，不管是物資、試劑或是醫療人員，務必讓所謂的中國武漢肺炎在疫情管制上提高警戒，做好準備。

對於是否擔心對岸隱瞞病情，陳其邁表示，現階段包括中國大陸武漢地區的疫政單位，相關的疫情都有通報我方，但是因為這是一種新型態的病毒，它的型態跟方式，醫療的專家對於新型態的冠狀病毒還不是那麼瞭解，所以我們必須非常謹慎。

陳其邁表示，台灣過去有防範SARS的經驗，所以對於新型態冠狀病毒的檢疫或防治工作都提升到最高的等級，做好準備，防疫的工作不能掉以輕心，尤其疾病在檢疫上，不管是發燒、咳嗽等都有相關檢疫的作為，「還是料敵從寬，就整個檢疫的工作，我們也要求疾管署跟交通部、民航局等各部會相關同仁，一定要嚴格把關，落實檢疫的工作。」

由於適逢春節期間台商返鄉的非常多，目前大陸的疫情看起來已經擴散，是否預期大陸的疫情會經由台商返鄉？陳其邁表示，現在疫情上升，武漢跟我國之間民航的班機，假如沒記錯的話，桃園機場在旅客流量跟武漢的往來大概全球排名第4左右，班機往來非常多，高雄也有一些班機是從武漢直航，東京、曼谷都有跟武漢有飛機直航，所以我們現在就加強。

陳其邁表示，從武漢地區開始的，因此針對武漢地區，所有旅客下機都要進行發燒篩檢，都有兩關，一進來就馬上發燒篩檢，到海關前又有一個第二次的發燒篩檢。有可能進來沒有症狀，沒有發燒，回到社區以後，只要是從中國大陸地區進來的旅客，只要有肺炎症狀，就要馬上通報。

陳其邁強調，對於疫情要非常謹慎，因為人流動非常頻繁，在潛伏期進來的旅客，也不能忽視，所以要做好準備，包括所有的負壓病房，大概在上個禮拜，其實都做過盤點，還有試劑，因為要檢驗PCR試劑相關的材料，還有醫療人員的調度，都做好盤點及各項準備。

ET快訊
「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒　朱立倫、郝龍斌、周錫瑋應該Out

「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

郝龍斌拜會王金平爭取支持　王金平：看未來發展情勢做最後決定

游淑慧被點名開除黨籍　踢爆藍營粉專版主身分：無主席的逆襲？

特偵組境管郭清江　陳師孟轟：這種檢察官叫酷吏

柯文哲又拆橋了！中正橋高架引道小年夜動刀　用路人改道看這邊

陳師孟談請辭：怎麼做都徒勞無功　那就自私一點過我的日子

談韓國瑜輸265萬票原因　學者直指：韓粉雜音太嚴重

「滾出高雄」直面韓國瑜　李正皓：傳備好三套劇本因應

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒　朱立倫、郝龍斌、周錫瑋應該Out

「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

郝龍斌拜會王金平爭取支持　王金平：看未來發展情勢做最後決定

游淑慧被點名開除黨籍　踢爆藍營粉專版主身分：無主席的逆襲？

特偵組境管郭清江　陳師孟轟：這種檢察官叫酷吏

柯文哲又拆橋了！中正橋高架引道小年夜動刀　用路人改道看這邊

陳師孟談請辭：怎麼做都徒勞無功　那就自私一點過我的日子

談韓國瑜輸265萬票原因　學者直指：韓粉雜音太嚴重

「滾出高雄」直面韓國瑜　李正皓：傳備好三套劇本因應

張家瑋彎腰「快掉出來」　白家綺拉下拉鍊秒變焦點 

大蒜克大腸癌！專家曝民眾「1煮法」營養秒砍半...正確吃法大公開

新北民防獲內政部甲組第1名　侯友宜讚揚推動市政工作幕後功臣

住美國比較沒壓力？　網友中肯回覆被讚爆：有錢去哪都爽

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

韓國瑜送橘子給媒體　把記者提問當空氣

王景玉判免死　王婉諭491字回應

蔡英文談世代對立　曝沈一鳴母信

馬英九當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了

黃光芹嗆高市府：是在大聲什麼？

時力提案解散統促黨！民進黨團反對GG

連勝文：韓國瑜蠻厲害的　換人選反送中仍會遇到

「中華民國台灣」更改國號？　蔡英文：馬英九以前身後背板也這樣寫

韓國瑜大秀特勤合照　國安人士：傻眼！

侯友宜、柯文哲共同宣布！新北環狀線1／31正式通車

蔡英文談罷韓：關鍵在韓國瑜自己

年金改革微調？　蔡英文：會再來看一下整個情況

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎台淪陷　參團解約退費原則公布

武漢肺炎台淪陷　參團解約退費原則公布

武漢肺炎疫情擴散，台灣已淪陷，中央疫情指揮中心今公布首例確診病例，為居住南部50多歲女性，昨日晚間飛抵台灣，因有發燒、咳嗽等症狀，直接被後送就醫。觀光局今公布旅遊赴中國大陸武漢地區參團解約退費原則，除已代繳或已支付的費用外，其餘餘款需退還旅客。但根據統計，春節期間仍有10團武漢陸客團將來台旅遊，另有7團台灣旅行團將赴當地。

武漢肺炎入侵　陳其邁：已做好防疫準備

武漢肺炎入侵　陳其邁：已做好防疫準備

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

武漢肺炎患者醫療費、門診費由政府全付！

武漢肺炎患者醫療費、門診費由政府全付！

民眾憂搶不到口罩　陳時中：經濟部控管防囤貨

民眾憂搶不到口罩　陳時中：經濟部控管防囤貨

關鍵字：

武漢肺炎肺炎陳其邁行政院

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面