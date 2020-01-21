「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。對此，行政院副院長陳其邁傍晚受訪表示，這是一種新型態冠狀病毒，潛伏期有14天，防疫工作再加上流感疫情，是非常大的挑戰，不敢掉以輕心。對於疫情的通報狀況，他強調武漢地區的疫政單位，相關的疫情都有通報我方。

針對這一波武漢肺炎，陳其邁表示，政府已經提升防疫層級為三級開設，也就是中央疫情的指揮中心已經成立，現在也擴大成為除了武漢地區以外，其他所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報，還是要做好萬全準備。

陳其邁表示，這是一種新型態冠狀病毒，潛伏期有14天，防疫工作再加上流感疫情，是非常大的挑戰，不敢掉以輕心，不管是物資、試劑或是醫療人員，務必讓所謂的中國武漢肺炎在疫情管制上提高警戒，做好準備。

對於是否擔心對岸隱瞞病情，陳其邁表示，現階段包括中國大陸武漢地區的疫政單位，相關的疫情都有通報我方，但是因為這是一種新型態的病毒，它的型態跟方式，醫療的專家對於新型態的冠狀病毒還不是那麼瞭解，所以我們必須非常謹慎。

陳其邁表示，台灣過去有防範SARS的經驗，所以對於新型態冠狀病毒的檢疫或防治工作都提升到最高的等級，做好準備，防疫的工作不能掉以輕心，尤其疾病在檢疫上，不管是發燒、咳嗽等都有相關檢疫的作為，「還是料敵從寬，就整個檢疫的工作，我們也要求疾管署跟交通部、民航局等各部會相關同仁，一定要嚴格把關，落實檢疫的工作。」

由於適逢春節期間台商返鄉的非常多，目前大陸的疫情看起來已經擴散，是否預期大陸的疫情會經由台商返鄉？陳其邁表示，現在疫情上升，武漢跟我國之間民航的班機，假如沒記錯的話，桃園機場在旅客流量跟武漢的往來大概全球排名第4左右，班機往來非常多，高雄也有一些班機是從武漢直航，東京、曼谷都有跟武漢有飛機直航，所以我們現在就加強。

陳其邁表示，從武漢地區開始的，因此針對武漢地區，所有旅客下機都要進行發燒篩檢，都有兩關，一進來就馬上發燒篩檢，到海關前又有一個第二次的發燒篩檢。有可能進來沒有症狀，沒有發燒，回到社區以後，只要是從中國大陸地區進來的旅客，只要有肺炎症狀，就要馬上通報。

陳其邁強調，對於疫情要非常謹慎，因為人流動非常頻繁，在潛伏期進來的旅客，也不能忽視，所以要做好準備，包括所有的負壓病房，大概在上個禮拜，其實都做過盤點，還有試劑，因為要檢驗PCR試劑相關的材料，還有醫療人員的調度，都做好盤點及各項準備。