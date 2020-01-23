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武漢封城！8團、130名武漢陸客還在遊台灣　觀光局說話了

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▲▼陸客,陸客來台,陸客團,陸客旅遊,觀光團,觀光客。（圖／記者張一中攝）

▲武漢陸客團目前有8團、130人在台旅遊，觀光局表示，均掌握團體動態，也要求旅客每天量體溫。（示意圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

春節7天連假正式展開，面臨武漢肺炎疫情延燒，交通部也下禁令，禁止台灣旅行團出團湖北旅遊，也協調武漢旅行團取消來台。不過，先前已抵台旅遊的武漢陸客團，目前仍有8團130人，觀光局強調，均有掌握動態，也要求陸客要每天量體溫、密閉空間戴口罩，隨時掌握動態。

交通部成立武漢肺炎專案應變小組，針對武漢觀光旅行團安排、航班退改票處理、各類運具及場站防疫物資整備、清潔消毒、宣導等防疫工作做成多項指示。

請繼續往下閱讀...

▲香港武漢肺炎疫情,戴口罩民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲觀光局要求在台旅遊的武漢陸客，密閉空間要配戴口罩。（示意圖／達志影像／美聯社）

觀光局已於22日通函國內旅行業即日起禁止出團湖北旅遊，針對武漢旅行團10團、178人預計於春節期間入境部分，陸委會也已於22日上午召會研商，建議移民署廢止入境許可不予接待。

但在禁令實施前，有8團130名武漢旅客目前仍在台旅遊，觀光局強調，均有掌握該些團體動態，也要求領隊、導遊每日掌握旅客體溫及身體狀況有無異常，定期通報，並要求團員於密閉空間要配戴口罩。

另建議在台住宿旅館要求旅行社協調旅館及飯店業者，房間盡可能集中安排，餐廳用餐時間，盡可能透過時間或空間區隔其他旅客，並請旅行社洽遊覽車業者提供酒精洗手液及口罩。

▲▼因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

▲因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

至於武漢航班飛航部分，考量台商春節返鄉需求，現階段尚須視後續疫情發展狀況，已請民航局與疾管署及相關航空公司保持密切聯繫，除持續加強機上防護及入境檢疫，並研擬停航評估機制與時點。民航局也協調飛航武漢航線之航空公司於特定期間內退改票免收手續費。

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