柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

▲武漢爆出新型態肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎疫情擴散，台灣已淪陷！中央疫情指揮中心今公布，一名居住南部50多歲的女性，20日晚間飛抵台灣，因有發燒、咳嗽等症狀，直接被後送就醫，經診斷後確診為國內首個武漢肺炎病例。對此，台北市長柯文哲表示，以目前台灣的防疫措施，都有辦法對應。

面對國內出現肺炎確診案例，柯文哲透過臉書發文提醒，武漢新冠狀病毒（2019-nCoV）引起全球的戒備，作為一個醫師市長，「我要提醒醫院工作同仁確實落實機制：詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。遇到可疑病例立刻通報。」



柯文哲表示，因應農曆春節期間市民流感就醫可能造成的急診壅塞，影響真正重症病人就醫權益，台北市已經協調萬芳醫院、新光醫院、馬偕醫院、市立聯合醫院（忠孝院區、仁愛院區及和平婦幼院區）、振興醫院、國泰醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、三軍總醫院及台北長庚醫院等12家醫院開設類流感特別門診。



柯文哲還說，要提醒民眾避免前往疫情地區，不得已要去，也要做好個人防護措施，勤洗手、戴口罩；避免去傳統市場、醫院及人多空氣不流通場所；避免接觸野生動物及禽畜類。返國後如有發燒或呼吸道症狀，請配戴口罩就醫，務必主動告知醫師14日內旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，供醫師診斷。



「傳染病造成的社會恐慌，比傳染病本身造成的破壞性還大。」柯文哲強調，目前北市尚未傳出疫情，也請市民朋友不須驚慌，「我相信，以目前台灣的防疫措施，都有辦法對應，在這邊，也要感謝所有在防疫前線努力的為保障民眾健康安全所做的努力」。

▲武漢肺炎侵台，柯文哲在臉書上提醒民眾4點撇步。（圖／取自柯文哲臉書）