政見會／「明年投資大爆發」蔡英文酸韓國瑜：拿台灣跟北韓相比是錯誤類比

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日下午2時登場，由總統蔡英文再度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。蔡英文在首輪政見發表時提到，明年台灣投資會是破兆大爆發，她酸韓國瑜，「拿台灣跟北韓相比是錯誤類比」。





▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文。（圖／中選會提供）

第二場總統電視政見發表會25日下午2時登場，力拚連任的總統蔡英文將搶攻「政績」，把重要施政以及願景傳遞給國人；韓國瑜主打經濟議題，同時也會表達對反滲透法的意見；宋楚瑜也是專攻反滲透法，希望台灣能「很務實」地了解世界趨勢的變化。

根據中選會的規劃，三位總統候選人下午1時抵達中視現場，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘。依序抽籤結果決定三位候選人發言順序，分別是蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。

蔡英文在第一輪發表政見時表示，上禮拜韓國瑜提到世界忘記台灣，有提醒他，是他忘記了世界。台灣是全球第18大貿易國家，國際經濟論壇也肯定我們，經濟穩定度也是世界第一名，「台灣正在乘風破浪，韓國瑜卻坐在浴缸，當成是大海」。

蔡英文表示，韓國瑜稱今年10月出口負成長，但她強調，11月出口已經是正成長，台商、外商看好，加碼投資台灣，充分展現台灣經濟任性，韓國瑜對經濟沒有涉獵，但仰賴的是當初633顧問團，「我接手到現在，連續14季正成長，還會繼續成長」。

針對台灣的經濟發展，蔡英文提出「1個落實、6個目標」。她說，要落實台灣兆元投資，帶來台灣經濟成長動能，目標方面包括：強化AIoT、AI跟5G的應用，把台灣打造為「亞洲高階製造及研發中心」；全力發展綠能產業，讓台灣成為「綠色供應鏈」最重要的核心；適度放寬金融規範、開放更多財富投資商品、吸引更多資金及金融人才，把台灣發展成「亞洲企業資金調度及高階資產管理中心」：

另外，蔡英文指出，也要成立「國家融資保證」的機制，順利完成海內外重大投資計畫；設立「分科專業人才專班」，吸引更多國內外優秀人才，以及落實「分配正義」，鞏固未來20年的經濟發展。

蔡英文批評韓國瑜，台灣因為政治因素可能一時無法加入FTA，這是遺憾，但全力突破才是關鍵，蔡政府在美中貿易的關鍵性時刻，台灣的表現比簽了許多FTA的國家還要更好。蔡英文嗆，「把台灣跟北韓相比是非常錯誤的類比，台灣經濟好不是運氣好，是因為在變動狀態中，政府抓住對的方向，未來我們要做更多的努力。」

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