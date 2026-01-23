敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，1月31日將合體陳亭妃舉辦見面會。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨立委王世堅信守承諾，再度南下台南力挺民進黨台南市長提名人陳亭妃。陳亭妃與王世堅31日宣布，將於1月31日下午2時40分，在台南永康府城滿福舉辦合體見面會，主打「一馬當堅」對上「一馬當先」，兌現王世堅在初選期間對台南支持者的承諾。

陳亭妃表示，王世堅1月11日到台南時，許多支持者紛紛敲碗詢問「一馬當堅」春聯是否還會再現，王世堅當場承諾，只要她順利通過初選，一定會再回到台南。如今說到做到，也讓不少支持者相當感動。

陳亭妃指出，在政治上，承諾是否兌現，人民都看在眼裡，而這正是外界口中的「扶龍王」王世堅。她強調，政治人物最重要的不是口號，而是行動，能不能守信用，時間自然會給答案。

陳亭妃也提到，近期她公布象徵行動力與堅定向前的「一馬當先」春聯，恰巧與王世堅的「一馬當堅」不謀而合，不論是「當先」或「當堅」，核心精神都只有一個，就是永遠站在人民最前面，讓市民無後顧之憂。

她指出，這次合體活動，讓「一馬當堅」與「一馬當先」同場亮相，不僅象徵彼此長久的情誼，也代表政治承諾的具體實踐。

陳亭妃也特別感謝王世堅在農曆年前行程滿檔之際，仍願意撥空南下台南，即便只能停留短短一個小時，卻展現滿滿誠意與溫暖。她強調，這不只是一場見面會，更是一場「信守承諾」的實際行動。