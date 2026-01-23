　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然。（合成圖／資料照）

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》22日公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，若是藍白合李四川對決民進黨蘇巧慧，有45.8%支持李四川、36%支持蘇巧慧，差距9.8個百分點；若是三腳督，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選，有34.2%支持國民黨的李四川，32.7%支持民進黨的蘇巧慧，15.4%支持民眾黨的黃國昌。另外，蘇巧慧除了對決李四川落後外，對決劉和然、黃國昌，分別領先11.1個百分點跟5.1個百分點。

針對2026新竹縣長選戰，《美麗島電子報》調查，詢問民眾「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新竹縣長」，結果顯示，有45.8%認為是國民黨的李四川，38.9%認為是民進黨的蘇巧慧，23.2%認為是民眾黨的黃國昌，13.2%認為是國民黨的劉和然。

藍白合李四川對決民進黨蘇巧慧

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨和民眾黨共同推出李四川和民進黨蘇巧慧競選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有45.8%支持藍白合的李四川，36%支持民進黨的蘇巧慧，7.8%認不投票、投廢票，未明確回答得有10.4%。

▼美麗島新北市長民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島新北市長民調。（圖／美麗島電子報提供）

藍白合劉和然對決民進黨蘇巧慧

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨和民眾黨共同推出劉和然和民進黨蘇巧慧競選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有41.3%支持民進黨的蘇巧慧，31.2%支持藍白合的劉和然，14.6%認不投票、投廢票，未明確回答有13%。

藍白合黃國昌對決民進黨蘇巧慧

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨和民眾黨共同推出黃國昌和民進黨蘇巧慧競選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有41.8%支持民進黨的蘇巧慧，36.7%支持藍白合的黃國昌，13.2%認不投票、投廢票，未明確回答得有8.3%。

若是三腳督情況，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選會投給誰

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果以下這 3 個人參選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有34.2%支持國民黨的李四川，32.7%支持民進黨的蘇巧慧，15.4%支持民眾黨的黃國昌，未明確回答有11.2%。

若是劉和然、蘇巧慧、黃國昌三人參選會投給誰

《美麗島電子報》也詢問民眾「如果以下這 3 個人參選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有36.2%支持民進黨的蘇巧慧，22.7%支持民眾黨的黃國昌，14.4%支持國民黨的劉和然，未明確回答有12.1%。

新北市長侯友宜施政滿意度

針對侯友宜施政7年滿意度，結果顯示，有68.7%滿意，其中19.4%很滿意、49.3有點滿意，另外有22.2%不滿意，其中5.9%很不滿意、16.3%有點不滿意。

下屆該給國民黨繼續做或是換成民進黨

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「國民黨在新北市連續執政 20 年，您覺得今年市長選舉可以給國民黨繼續做市長 、或是可以換成其他政黨做做看，對新北市未來的發展可能比較好」，結果顯示，有34%支持給國民黨繼續做縣長，31%支持換成民進黨做做看，10.1%支持換成民眾黨做做看，未明確回答有24%。

▲▼美麗島新北市長民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月19至2026年1月21日，調查範圍新北市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看
快訊／股王飆新天價　逼近「萬元」
學弟見詹能傑遺體大哭：你是最帥的五星小隊長
男遭撞飛！女團購主跪地「狂壓20分鐘」滿手血
「第一代少年股神」翻車！　10歲就會看盤、90年一戰成名
快訊／台股創高！　衝破32000
快訊／淡水某社區墜樓！30歲女死亡
快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

好冷「喝熱湯3優勢」完勝熱水！　營養師：啟動體內加熱器

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票　編號009！一張要價1358萬

新竹市明天發錢！5000元消費金45萬人可領　領取方式一次看

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

BMW失控自撞巨石「倒栽蔥」　車頭消失「豬鼻子」噴飛畫面曝

股王發威！信驊飆漲再創9175元新天價　逼近「萬元」

親自用過ChatGPT後改觀　蘋果高層態度從保守轉為積極佈局AI

普丁深夜密會川普特使！握手畫面曝　克宮證實：共商終戰計畫

獨居嬤深夜徘徊警所外...報警家中疑遭竊　只為找警聊天暖哭人

詹能傑殉職！學弟見遺體大哭　揭2人回憶：你是最帥的五星小隊長

【求老爸心理陰影面積】原以為是親子溫馨時光 說好的洗車怎麼變洗爸爸XD

政治熱門新聞

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

高虹安曝影片解釋「新竹棒球場工程」

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

大螢幕秀「總預算沒審147天」　行政院：在國會辯論不用捨近求遠

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

攸關年底民進黨地方選舉選情的台北市長提名人選正陷入卡關的政治膠著局面，外界點名的可能人選，包括想選但又難堪重任的吳怡農、王世堅，怕輸而不願意參選的吳思瑤，以及不想參選的行政院正、副院長卓榮泰與鄭麗君，在各方民調的調查結果都紛紛呈現無法與國民黨現任市長蔣萬安匹敵的政治聲勢。

蘆洲血案死因出爐　逆子狂砍父母69刀

蘆洲血案死因出爐　逆子狂砍父母69刀

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

關鍵字：

美麗島民調民調新北李四川黃國昌蘇巧慧劉和然國民黨民進黨民眾黨2026藍白合三腳督

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

享樂至上易變月光族的三大星座！

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

黃仁勳9歲遭霸凌：過了橋才是真正苦難

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面