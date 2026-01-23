美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》22日公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，若是藍白合李四川對決民進黨蘇巧慧，有45.8%支持李四川、36%支持蘇巧慧，差距9.8個百分點；若是三腳督，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選，有34.2%支持國民黨的李四川，32.7%支持民進黨的蘇巧慧，15.4%支持民眾黨的黃國昌。另外，蘇巧慧除了對決李四川落後外，對決劉和然、黃國昌，分別領先11.1個百分點跟5.1個百分點。

針對2026新竹縣長選戰，《美麗島電子報》調查，詢問民眾「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新竹縣長」，結果顯示，有45.8%認為是國民黨的李四川，38.9%認為是民進黨的蘇巧慧，23.2%認為是民眾黨的黃國昌，13.2%認為是國民黨的劉和然。

藍白合李四川對決民進黨蘇巧慧

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨和民眾黨共同推出李四川和民進黨蘇巧慧競選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有45.8%支持藍白合的李四川，36%支持民進黨的蘇巧慧，7.8%認不投票、投廢票，未明確回答得有10.4%。

▼美麗島新北市長民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

藍白合劉和然對決民進黨蘇巧慧

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨和民眾黨共同推出劉和然和民進黨蘇巧慧競選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有41.3%支持民進黨的蘇巧慧，31.2%支持藍白合的劉和然，14.6%認不投票、投廢票，未明確回答有13%。

藍白合黃國昌對決民進黨蘇巧慧

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨和民眾黨共同推出黃國昌和民進黨蘇巧慧競選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有41.8%支持民進黨的蘇巧慧，36.7%支持藍白合的黃國昌，13.2%認不投票、投廢票，未明確回答得有8.3%。

若是三腳督情況，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選會投給誰

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果以下這 3 個人參選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有34.2%支持國民黨的李四川，32.7%支持民進黨的蘇巧慧，15.4%支持民眾黨的黃國昌，未明確回答有11.2%。

若是劉和然、蘇巧慧、黃國昌三人參選會投給誰

《美麗島電子報》也詢問民眾「如果以下這 3 個人參選新北市長，您會投給誰」，結果顯示，有36.2%支持民進黨的蘇巧慧，22.7%支持民眾黨的黃國昌，14.4%支持國民黨的劉和然，未明確回答有12.1%。

新北市長侯友宜施政滿意度

針對侯友宜施政7年滿意度，結果顯示，有68.7%滿意，其中19.4%很滿意、49.3有點滿意，另外有22.2%不滿意，其中5.9%很不滿意、16.3%有點不滿意。

下屆該給國民黨繼續做或是換成民進黨

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「國民黨在新北市連續執政 20 年，您覺得今年市長選舉可以給國民黨繼續做市長 、或是可以換成其他政黨做做看，對新北市未來的發展可能比較好」，結果顯示，有34%支持給國民黨繼續做縣長，31%支持換成民進黨做做看，10.1%支持換成民眾黨做做看，未明確回答有24%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月19至2026年1月21日，調查範圍新北市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。