海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

▲蘇嘉全正式就任海基會董事長。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會23日召開董監事會，選出新任董事長蘇嘉全。海基會秘書長羅文嘉會後召開記者會，對於新任董事長就任後的工作規劃，他強調，不管是前任董事長吳豊山還是現任董事長蘇嘉全，都希望按照兩岸兩會所簽訂的協議來推動相關工作，解決兩岸人民的問題。

羅文嘉提到，海基會一直以來，不管是哪一位董事長，都希望能夠按照兩岸兩會已經簽訂的制度性往來進行。

羅文嘉指出，不管是吳豊山董事長也好，或是蘇嘉全董事長也好，在相關的談話中都已經表達過，希望按照兩岸兩會所簽訂的協議來推動相關工作，這都是為了解決兩岸人民的問題，「正如蘇董事長今天的談話中所強調的，解決兩岸人民的問題才是最關鍵、最重要的，所以我們也希望對岸能夠儘快恢復兩岸兩會的制度性溝通。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉指出，台灣社會是一個自由、開放、民主、多元的社會，任何政策議題，都有自由表達意見的空間。對於兩岸政策、兩岸交流或兩岸相關事務，在台灣社會、在朝野各黨之間，大家都可以表達自己的意見，這是民主社會的常態。

羅文嘉提到，但對於執政團隊來講，對於海基會來講，最重要的任務是，希望透過對話與溝通來化解歧異，逐漸建立共識，這也是海基會成立的目的與意義。

羅文嘉強調，在這一點上，海基會也會透過各種方式，讓台灣社會理解，不管兩岸情勢是緊張或鬆弛、意見是相同或不同，有對話的管道、有溝通的空間，對兩岸人民來說，都是好的事情，也是需要的事情。

羅文嘉說，其實這不只是在兩岸，觀察國際社會，很多地區、很多國家，也會因為各種議題產生不同意見或爭執，但最後大家共同的經驗，往往還是透過協商、對話，來獲得解決，「我想這也是人類文明發展的過程。」

▼蘇嘉全見媒體，但未受訪。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉還說，兩岸之間有很多共同的部分，更是有條件透過和平對話來解決爭議。所以剛剛提到，我們希望營造更多條件，讓和平對話、化解爭議，能夠成為解決兩岸問題，甚至是唯一的方式，這是我們的期待。

當然，這項工程並不容易，但不是因為不容易就放棄。兩岸分立已經有75年的時間，這麼長的時間中，有很多人、很多不同的總統、不同的主管單位，都想盡辦法去處理，我想這是必須持續努力的。

蘇董事長今天也提到，我們秉持善意、創造更好的條件，而我們最大的善意展現之一，就是海基會以及陸委會等政府相關部門多次表達，我們不設任何前提來展開對話與協商。我想，「不設任何前提」本身，就已經表達了我方最大的善意。