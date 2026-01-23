　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

▲▼海基會董事長蘇嘉全。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲蘇嘉全正式就任海基會董事長。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會23日召開董監事會，選出新任董事長蘇嘉全。海基會秘書長羅文嘉會後召開記者會，對於新任董事長就任後的工作規劃，他強調，不管是前任董事長吳豊山還是現任董事長蘇嘉全，都希望按照兩岸兩會所簽訂的協議來推動相關工作，解決兩岸人民的問題。

羅文嘉提到，海基會一直以來，不管是哪一位董事長，都希望能夠按照兩岸兩會已經簽訂的制度性往來進行。

羅文嘉指出，不管是吳豊山董事長也好，或是蘇嘉全董事長也好，在相關的談話中都已經表達過，希望按照兩岸兩會所簽訂的協議來推動相關工作，這都是為了解決兩岸人民的問題，「正如蘇董事長今天的談話中所強調的，解決兩岸人民的問題才是最關鍵、最重要的，所以我們也希望對岸能夠儘快恢復兩岸兩會的制度性溝通。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉指出，台灣社會是一個自由、開放、民主、多元的社會，任何政策議題，都有自由表達意見的空間。對於兩岸政策、兩岸交流或兩岸相關事務，在台灣社會、在朝野各黨之間，大家都可以表達自己的意見，這是民主社會的常態。

羅文嘉提到，但對於執政團隊來講，對於海基會來講，最重要的任務是，希望透過對話與溝通來化解歧異，逐漸建立共識，這也是海基會成立的目的與意義。

羅文嘉強調，在這一點上，海基會也會透過各種方式，讓台灣社會理解，不管兩岸情勢是緊張或鬆弛、意見是相同或不同，有對話的管道、有溝通的空間，對兩岸人民來說，都是好的事情，也是需要的事情。

羅文嘉說，其實這不只是在兩岸，觀察國際社會，很多地區、很多國家，也會因為各種議題產生不同意見或爭執，但最後大家共同的經驗，往往還是透過協商、對話，來獲得解決，「我想這也是人類文明發展的過程。」

▼蘇嘉全見媒體，但未受訪。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會董事長蘇嘉全。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉還說，兩岸之間有很多共同的部分，更是有條件透過和平對話來解決爭議。所以剛剛提到，我們希望營造更多條件，讓和平對話、化解爭議，能夠成為解決兩岸問題，甚至是唯一的方式，這是我們的期待。

當然，這項工程並不容易，但不是因為不容易就放棄。兩岸分立已經有75年的時間，這麼長的時間中，有很多人、很多不同的總統、不同的主管單位，都想盡辦法去處理，我想這是必須持續努力的。

蘇董事長今天也提到，我們秉持善意、創造更好的條件，而我們最大的善意展現之一，就是海基會以及陸委會等政府相關部門多次表達，我們不設任何前提來展開對話與協商。我想，「不設任何前提」本身，就已經表達了我方最大的善意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂了！她手機「放大15倍」喊強
洪詩出席活動　忍不住哽咽哭了
彰銀整面牆被撞穿！三立採訪車拖出畫面曝　嚴重變形吊離
快訊／國1「紅斑馬」遭KO！尾部嚴重受損
採訪車撞銀行釀10傷！三立電視完整聲明曝：內部即刻成立專案小
澳門男來台超速6次挨罰2萬5　法官判全部免繳
101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真
快訊／採訪車撞銀行釀10傷　三立電視發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TVBS民調／台中之爭！江啟臣、何欣純差距大幅縮減　楊瓊瓔贏2百分點

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

傅崐萁問賴清德何時喝大和解咖啡？　張惇涵：溝通之門一直敞開

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規：起火依法究辦、求償

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

幸福加馬！鄭麗文首款春聯出爐　紅包袋、福袋領取地點一次看

賴清德接見華府智庫「新聞稿少2人」　張競揭身分：軍備業者

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

TVBS民調／台中之爭！江啟臣、何欣純差距大幅縮減　楊瓊瓔贏2百分點

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

傅崐萁問賴清德何時喝大和解咖啡？　張惇涵：溝通之門一直敞開

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規：起火依法究辦、求償

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

幸福加馬！鄭麗文首款春聯出爐　紅包袋、福袋領取地點一次看

賴清德接見華府智庫「新聞稿少2人」　張競揭身分：軍備業者

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員落海獲救送醫　船主失蹤搜救中

TVBS民調／台中之爭！江啟臣、何欣純差距大幅縮減　楊瓊瓔贏2百分點

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

政治熱門新聞

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

賴瑞隆曬高雄日出照意外掀戰火

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

要求賴清德赴立法院國情報告1.25兆軍購　藍白挾人數優勢表決通過

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規

高虹安曝影片解釋「新竹棒球場工程」

藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品

澤倫斯基砲轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制

認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

更多熱門

相關新聞

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

海基會秘書長羅文嘉23日透露，2026年大陸台商春節聯誼活動暫定於2月24日（農曆初八）舉行。

蘇嘉全正式就任海基會董座

蘇嘉全正式就任海基會董座

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

關鍵字：

海基會蘇嘉全羅文嘉吳豊山

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面