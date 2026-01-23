採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

▲三立採訪車撞進銀行釀10傷，車頭潰縮爛毀。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

三立新聞台一輛採訪車今(23日)下午3時10分許行經台北市中山區一江街、南京東路口時，突然失控猛力撞進一旁彰化銀行，包括司機在內共釀成10人輕重傷，現場一地狼藉。稍早警消進一步調查後，公開完整傷者名單，三名重傷的傷者分別為簡男(28歲)、李女(32歲)、以及吳女(37歲)，其中吳女臉部顴骨、胸腔多處骨折，目前正在台大醫院搶救中。

完整傷者名單：

三立採訪車駕駛：林男(67歲)，沿一江街北往南行駛，因操駕不慎致引擎突然拉轉（自述自己可能也有恍神）衝進彰化銀行，造成9人輕重傷。

相關傷者年籍資料及傷勢：

1、A車乘客何男(33歲)、副駕駛，輕傷-松山三總。

2、賴女(89歲)，輕傷-台安醫院。

3、LUONG (賴女看護)，輕傷-台安醫院。

4、張男(42歲)，輕傷-送醫暫不詳。

5、王男(47歲)，輕傷-送仁愛。

6、簡男(28歲)，重傷、意識尚清楚-台大醫院。

7、陳男(34歲)、機車駕駛人，輕傷-松山三總。

8、李女(32歲)，全身撕裂傷、生命跡象穩定需縫合傷口-仁愛醫院。

9、吳女(37歲)，意識恢復、臉部顴骨、胸腔多處骨折-台大醫院搶救中。

受傷傷者位置分別為銀行內民眾7人（重傷3名、輕傷4名），副駕駛1人（輕傷）、機車騎士1人（輕傷）。