「暖暖包用完怎麼丟？」環保局解答　亂丟最高罰6000元

▲用完的暖暖包屬於一般垃圾。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日氣溫驟降，許多民眾出門時會攜帶暖暖包保暖，但使用完畢後該如何處理，常讓人感到困惑。新北市政府環保局透過臉書粉專發文提醒，暖暖包其實屬於不可回收的一般垃圾，請直接裝入專用垃圾袋。另外，粉專也分享了「冷掉暖暖包」的其他功用，不但環保，還省錢。

暖暖包屬一般垃圾！不可回收直接丟

臉書粉專「新北i環保」發文指出，這幾天天氣特別冷，暖暖包成為必備的禦寒小物，不過，當暖暖包不再發熱時，務必注意正確的丟棄方式。粉專強調，暖暖包屬於「一般垃圾」，並非資源回收物，民眾在丟棄時，應直接將其裝入專用垃圾袋，再交由垃圾車處理即可。

而要注意的是，根據「廢棄物清理法」第12條，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定，否則可依第50條，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

內含活性碳！冷掉的暖暖包可除臭和除濕

此外，粉專也分享了一個丟棄前的小撇步，讓暖暖包物盡其用。由於暖暖包成分中含有活性碳，即便冷掉後仍具備剩餘價值。因此，民眾可以將冷掉的暖暖包放入衣櫃或鞋櫃中，利用其特性來協助除臭與除濕，增加利用價值，兼顧環保與省錢。