政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

▲▼行政院秘書長張惇涵率中選會委員被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／民眾黨提供）

▲行政院秘書長張惇涵率中選會委員被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄今（23日）日率中選會委員被提名人拜會民眾黨立院黨團。黨團總召黃國昌表示，民眾黨團將一本初衷，專業審查。民眾黨團指出，張惇涵秘書長小動作不斷，一開始就刻意拿出地方政府不支持「不在籍投票」報告，還開酸「非機密報告、可帶出」，破壞拜會氣氛。黨團主任陳智菡提到，過去向政院索資經常得到「恕難辦理」的回覆，盼行政院各部會在張秘書長的「示範」下，不要再以機密為由，刻意掩蓋公開資訊。

黃國昌表示，民眾黨一向支持盡速排案審查，以考試院正副院長與考試委員提名為例，率先提案審查的正是民眾黨，但張惇涵秘書長的說法恐會製造誤會，因為中選會委員提名延宕超過3個月，他在立法院會時有就教卓榮泰院長，卓院長也表示歉意。行政院應依法規提名，卻違反法律義務、該提名時未提名，「之前行政院長也向國會、向社會大眾表達歉意，我們也接受了，這一頁就翻過去，不用再提了」。

黃國昌強調，民眾黨會秉持理性態度，站在人民立場加以把關，也拜託所有被提名人要仔細回覆民眾黨團經由立法院所提出的問卷，若能盡早提供，將有助於大家在最後行使投票權的依據。

黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團所提「不在籍投票」僅限於台澎金馬，過去卻被民進黨一再抹黑擴及全球甚至對岸；無論世界先進國家或鄰近的日韓，甚至東南亞都已經有海外轉移投票，台灣號稱科技大國，為何做不到國內移轉投票？

隨後在拜會尾聲，張惇涵將不在籍投票報告拿給黃國昌，並表示「請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看」。轉收的民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，樂見行政院以及各級政府機關，把許多公開資訊盡量公開給所有民眾；她也向張反應，民眾黨立院黨團基於問政，經常需要向行政院調資料，結果回來都是「恕難辦理」，因為資料都卡在部會首長手上；今天很高興能夠收到這份報告，也期待未來所有民眾黨團依法提出申請的索資，也都能夠公開透明。

針對張惇涵以新北市選委會為例，認為執行不在籍投票有困難，黃國昌回應，國內移轉投票是立法院決定，不是中選會；立法院三讀通過，中選會無權拒絕執行，這是行政法的基礎。立院聽多數民意，民眾黨進行過民調，民意壓倒性支持國內移轉投票；行政官員該做的就是實現、滿足人民需求，保障人民參政權，「對於張惇涵說法只能說尊重，現在執政黨做不到，不代表別人做不到」。

記憶體廠提前開獎　全年獲利首度站上百億
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

