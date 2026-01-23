藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網友灌爆：立委這樣蠻沒品的

▲國民黨立委林倩綺。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

距離過年不到一個月時間，政治人物也紛紛推出自己的春聯，國民黨立委林倩綺21日貼出自己收到一疊總統賴清德春聯的照片，更強調「誰愛誰拿去。青鳥留言+1，我多送一張」，該貼文吸引20萬次瀏覽，但也引起許多網友不滿留言灌爆「一個立委做成這樣也是蠻沒品的，還沒聽過綠的拿到藍營春聯會像你這樣講話」、「真的是把自己的格局給做小了」、「無論政治立場，真的很沒禮貌」，林倩綺則回應「愛拿不拿隨便你」、「燒掉還污染空氣，不如送給青鳥」。

林倩綺21日在社群平台Threads上貼出照片表示，「昨天收到一疊賴總統的春聯，誰愛誰拿去。青鳥留言+1，我多送一張」。

該貼文一出吸引20萬次瀏覽，但也引起許多網友不滿留言灌爆「一個立委做成這樣也是蠻沒品的，還沒聽過綠的拿到藍營春聯會像你這樣講話」、「真的是把自己的格局給做小了」、「無論政治立場，真的很沒禮貌」、「你跟翁曉鈴好像」、「有夠沒水準」。林倩綺則回應「愛拿不拿隨便你」、「燒掉還污染空氣，不如送給青鳥」。

▼林倩綺貼出賴清德春聯照。（圖／翻攝自Threads／林倩綺）

其實這並非林倩綺首次遭網友批評，在今年1月9日時，林倩綺就曾發文替飛官辛柏毅祈禱，但配圖卻將自己的放在畫面正中央，遭網友怒轟「祈願就祈願還把自己放C位」、「不用把你的照片貼出來」、「妳照片放這樣是以為妳是觀音、媽祖還是聖母」。

▼林倩綺祈禱文。（圖／翻攝自Threads／林倩綺）