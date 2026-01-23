15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避孕藥

▲卡利爾公開自己的悲慘遭遇。（圖／Instagram）



記者王佩翊／編譯

一名在伊斯蘭國（ISIS）魔爪下倖存的伊拉克女性，近日接受媒體專訪，首度揭露她遭囚禁長達7年的悲慘遭遇。現年26歲的希潘．卡利爾（Shipan Khalil）13日接受伊拉克網路媒體Rudaw訪問時，勇敢說出自己從15歲起被當作性奴隸的黑暗過往。她2021年重獲自由，目前在德國人權組織FGO工作，致力於協助其他亞茲迪教徒倖存者，並呼籲國際社會正視宗教衝突引發的種族滅絕問題。

故鄉遭血洗上萬人喪命

卡利爾原本居住在伊拉克北部一個寧靜的村落「科喬村」。2014年8月，ISIS突襲當地，展開一場針對亞茲迪教徒的大規模屠殺行動。根據知名外媒說明，恐怖組織的目標是強迫信仰與伊斯蘭教對立的亞茲迪教徒改變信仰。

這場悲劇不僅發生在科喬村，整個亞茲迪人聚居的辛賈爾地區都成為屠殺現場。武裝分子逼迫居民改變信仰，否則就殺人滅口，拒絕改信教者當場遭處決。其他地方則是無差別殺害男性與年長女性，只擄走年輕女子和兒童。據估計至少1萬人在這場屠殺中喪生，聯合國等多個國際組織已將此認定為「種族滅絕」罪行。

每晚不同女孩被拖走施暴

被擄走的年輕女性在ISIS統治區內被稱為「薩巴亞」，意指性奴隸。她們有的被人口販賣，有的則被囚禁在武裝分子家中。卡利爾不幸落入ISIS最高幹部阿布．穆罕默德．阿德納尼手中。

根據她2022年3月接受中東媒體《阿爾監測》（AL-Monitor）採訪時透露，她在ISIS核心城市拉卡的豪宅內，與其他數名年輕女性一同被囚禁。某天晚上阿德納尼來到囚禁她們的房間，強行帶走另一名24歲女子。約30分鐘後，卡利爾聽見她的慘叫聲。隔天換另一個女孩，再隔天又是下一個。每次受暴後的女孩回來時，卡利爾形容她們「就像屍體一樣，完全說不出話」。

未成年少女成性奴

一個月後，更可怕的事情發生了。阿德納尼將其他被關押的女性分配給護衛兵，唯獨把卡利爾留下，這代表她將成為他個人的「專屬性奴隸」。當時她還不滿15歲。她拚命尖叫、踢打反抗，卻被對方將手腕綁在沙發上，遭毆打到失去意識。接下來數個月，她被綁在沙發上反覆遭受性侵，即使在穆斯林重視的禮拜時間前後，暴行依然持續。施暴者甚至強迫她服用避孕藥物。卡利爾稱這段日子為「永無止境的噩夢」。

數百人絕望走上絕路

根據美國CNN報導，在被ISIS擄走的女性當中，有數百人因無法承受折磨而選擇結束生命。卡利爾接受Rudaw訪問時強調，如果缺乏國際援助，類似罪行很可能再次上演。她表示自己願意公開講述這段經歷，就是為了確保種族滅絕悲劇不會再次發生在任何人身上。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995