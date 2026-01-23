　
    • 　
>
地方 地方焦點

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

▲台南市博愛國小醒獅團熱鬧開場，為台南就業中心新春徵才活動帶來喜氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「咚咚鏘！」熱鬧鑼鼓聲響徹現場，博愛國小醒獅團精神抖擻登場，為勞動部雲嘉南分署台南就業中心舉辦的「新春奔好職 工作『馬』上來」徵才活動揭開序幕。23日上午，台南就業中心湧入大量求職人潮，在濃濃年節氣氛中，把握農曆年前關鍵時機，為新年度職涯提前布局。

醒獅團精彩演出不僅炒熱現場氣氛，也替正在面試與諮詢的民眾帶來好兆頭。台南就業中心主任洪儷瑋也在現場頒發感謝狀，感謝博愛國小孩子們以滿滿活力，為求職者注入信心與好運。不少民眾笑說，一早看到醒獅演出，心情輕鬆不少，面試時也沒那麼緊張。

活動現場面試區氣氛熱絡，多家優質廠商提供製造、餐飲、教育等多元職缺，吸引不少求職與轉職民眾踴躍投遞履歷、現場面試。其中，參與徵才的廠商也包含已申請並通過「勞工就業通計畫」的訓練崗位業者，如永芳鐵鍊、福樺實業及威爾森文教等，提供實際工作訓練場所與導師制度，協助失業勞工在工作中累積技能、提升就業穩定度。

前來求職的張先生表示，因國際情勢影響離開原本工作，透過台南就業中心協助媒合，當天一次面試兩家公司，「覺得被重視，也比較安心，希望年前就能有好消息。」

活動另一大亮點「迎春納福寫春聯」書法斜槓體驗區同樣人氣爆棚。書法老師吳福山以輕鬆幽默的方式，分享如何將書法結合節慶創意，發展斜槓副業，並現場揮毫為民眾寫下馬年創意春聯，祝福求職者「一馬當先、馬到成功」。正在等待面試的林小姐開心分享，看見書法融入創意元素，也開始思考未來是否能將興趣轉化為額外收入。

洪儷瑋指出，勞動部推動的「勞工就業通計畫」採取「先僱後訓」模式，由雇主安排導師進行在職訓練，補助雇主培訓失業勞工的相關費用，每人每月最高補助1萬2,000元，最長可補助3個月；同一年度單一雇主最高可補助180萬元，協助勞工邊做邊學，快速銜接企業實務需求。

此外，公立就業服務機構也會搭配「職務再設計」措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升工作效能，針對個別勞工，每人年度最高可補助雇主10萬元，確保勞工能在新崗位上穩定發揮所長。
台南就業中心表示，此次活動不僅提供即時徵才與面試機會，也結合「先僱後訓」等暖心就業措施，讓民眾安心求職。未來也將持續攜手在地企業，結合多元就業促進方案，陪伴民眾在新的一年「馬」上起步，迎向穩定就業的新希望。

【屏東佛心房東】月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

台南有民眾在社群平台發文控訴，前往一間知名「心臟診所」看診，卻發生嚴重侵犯醫療隱私的情況，不僅診間同時擠進多名病患，進行心臟超音波檢查時，被要求上半身全裸讓陌生病患看見，過程讓人感到「極度羞辱」。事件曝光後引發網友譁然，台南市衛生局據報已派員稽查。

