「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

▲▼逢甲夜市現況，人潮眾多。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不少網友抱怨，超過9點回家會被爸媽碎唸。（示意圖／記者陳筱惠攝）

網搜小組／劉維榛報導

要幾歲後才解除門禁呢？一名女網友感嘆，18至23歲這年齡層的人生階段差異很大，有人結婚生子、有人喝酒到天亮，卻也有人出門要報備、沒回家就被爸媽狂電話轟炸。文章曝光後，多數人都是遇到門禁問題，「10點沒回家被電話狂催」、「9點前要回到家」、「放寒假依舊被監控螢幕使用時間」。

一名女網友在Threads表示，突然發現18到23歲這個年齡層似乎有些混亂，人生樣貌可以天差地遠，看到有的人已經結婚生子、有的朋友每天喝酒到天亮、有的人家裡還有門禁時間，出門甚至要家長同意才行。

明明已成年！出門還仍要爸媽同意

文章一出，許多人直言，成年後依舊有門禁，「21歲！10點沒回家會被打10通電話」、「20歲不能在外面過夜，12點沒回家被call」、「本人22歲，太晚回家洗澡會被唸，身邊大多23歲的人...出門都需要家長同意」、「18歲，晚上9點前要回到家」、「19歲，寒假出門要經家長同意」、「19歲，長輩說出去玩沒有大人跟...很危險」。

也有苦主透露，至今仍被爸媽管控行蹤，「22歲只要回爸媽家=失去自由，在外縣市玩、讀書，三不五時一直被訊息轟炸，他們甚至還會偷跑我租屋處來找我」、「19歲，晚上不能一個人走路回家，放寒假依舊被監控螢幕使用時間」。

01/21 全台詐欺最新數據

「只要有人關心我...我就會難過。 」一名女網友發生車禍，當晚緊急切除半邊胰臟與整個脾臟。未料家人卻說「這樣怎麼嫁人？」「才19歲以後怎麼辦？」讓她崩潰不已。她坦言不敢談戀愛、害怕被拒，甚至連別人的關心都成壓力。文章引發網友安慰，「不要懲罰自己，這年頭不是嫁人才是唯一」。

爸媽害孩「體內毒品濃度」破萬

黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

普發1萬「直接被拿走」對象曝！眾人秒勸逃

成年已婚生子年齡層門禁回家爸媽

