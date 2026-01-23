　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澤倫斯基轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制隱藏最終目的商品

▲▼總統兼民進黨主席賴清德受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲總統賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時，公開點名台灣的電子零件仍流向俄羅斯，讓俄方得以持續生產飛彈、延續戰爭。對此，總統賴清德今（23日）受訪時回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此請澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭，祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平。

賴清德今出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，也接受媒體聯訪，對於AIT處長谷立言說，自由不是免費的，支持台灣的軍購預算。賴清德回應，自由不是免費的，「 Freedom Is Not Free」是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，是用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴清德指出，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

對於澤倫斯基點名台灣批評「電子零件流向俄國」製造飛彈。賴清德回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命。

賴清德指出，在未來，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此在這裡請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。賴也提到，最後我祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和長輩溝通
撞死物理奇才！惡男「裝神弄鬼」法官抓狂：你根本沒病
王月「兩度開顱手術」昏迷5天現況曝…女兒代母發聲
藍綠白各黨年終獎金出爐！
快訊／2張千萬發票沒人領！　11張「等嘸郎」大獎清單曝光
快訊／MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、卡仔進前10
快訊／4檔記憶體飆股出關！　相繼翻黑
澤倫斯基轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制隱藏最終目的商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

同意谷立言「自由非免費」　黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

谷立言稱「自由不是免費」　賴士葆：就是要台灣繳保護費的概念

認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

劉寶傑：藍白要執政先處理賣台兩字　綠營要面對貪腐已成既定印象

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

呼應谷立言「自由不是免費」　徐國勇籲藍白做忠誠在野黨

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

就等民進黨點頭！　藍白今院會擬提TPASS等38新興計畫動支案

賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

同意谷立言「自由非免費」　黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

谷立言稱「自由不是免費」　賴士葆：就是要台灣繳保護費的概念

認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

劉寶傑：藍白要執政先處理賣台兩字　綠營要面對貪腐已成既定印象

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

呼應谷立言「自由不是免費」　徐國勇籲藍白做忠誠在野黨

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

就等民進黨點頭！　藍白今院會擬提TPASS等38新興計畫動支案

賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

被陸委會點名　「台灣革命共產黨」回應了：我們是認真要改變社會

中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

崔佩儀經紀人先讓兒女祝壽　再帶混血萌娃辦生日趴

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

同意谷立言「自由非免費」　黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

母整理花盆被割傷狂冒血！兒衝警所求助　救護車直送醫院

獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

【這個反差XD】寶寶聽媽唱歌捧場露微笑！換爸爸唱她變臉哭哭

政治熱門新聞

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

高虹安曝影片解釋「新竹棒球場工程」

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

澤倫斯基砲轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

賴瑞隆曬高雄日出照意外掀戰火

大螢幕秀「總預算沒審147天」　行政院：在國會辯論不用捨近求遠

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

更多熱門

相關新聞

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於22日深夜在莫斯科，正式會見了由美國總統川普（Donald Trump）派出的三位特使。克里姆林宮證實，雙方針對結束烏克蘭戰爭的計畫進行了深入會談。由於川普先前才表示和平協議已「相當接近」達成，此次深夜密會備受全球關注。

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

演說突點名台灣！澤倫斯基：電子零件流向俄國

演說突點名台灣！澤倫斯基：電子零件流向俄國

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

賴清德披彩帶提名陳亭妃啟動「感恩溫暖鐵馬行」從白河出發

賴清德披彩帶提名陳亭妃啟動「感恩溫暖鐵馬行」從白河出發

關鍵字：

台灣烏克蘭俄羅斯零件管制國防部澤倫斯基國防預算賴清德

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面