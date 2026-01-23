澤倫斯基轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制隱藏最終目的商品

▲總統賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時，公開點名台灣的電子零件仍流向俄羅斯，讓俄方得以持續生產飛彈、延續戰爭。對此，總統賴清德今（23日）受訪時回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此請澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭，祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平。

賴清德今出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，也接受媒體聯訪，對於AIT處長谷立言說，自由不是免費的，支持台灣的軍購預算。賴清德回應，自由不是免費的，「 Freedom Is Not Free」是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，是用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴清德指出，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

對於澤倫斯基點名台灣批評「電子零件流向俄國」製造飛彈。賴清德回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命。

賴清德指出，在未來，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此在這裡請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。賴也提到，最後我祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。