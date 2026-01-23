　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大幅縮小

▲▼楊瓊瓔、江啟臣、何欣純。（合成圖／資料照）

▲楊瓊瓔、江啟臣、何欣純。（合成圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

今年年底台中市長選舉，民進黨早早確定徵召立委何欣純參選；國民黨人選則懸而未決，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆有意參選。TVBS今（23日）公布最新民調，若由江啟臣與何欣純對決，有46%台中市民支持江啟臣，31%支持何欣純，兩人差距由去年一月調查的24個百分點減為15個百分點。若楊瓊瓔與何欣純對決，楊瓊瓔的支持度為36%，略高於何欣純的34%，差距僅兩個百分點。

民調交叉分析顯示，20-29歲年輕選民，支持何欣純的比例由去年一月的22%大幅增加至44%，支持江啟臣的比例則略減至35%，轉為何欣純的支持度高於江啟臣；30-39歲選民支持何欣純的比例提升至41%，轉為略高於江啟臣的39%，其他年齡層民眾支持江啟臣的比例皆明顯高於何欣純，以50-59歲支持江啟臣的比例最高，為58%，26%支持何欣純，兩人差距超過三成。

政黨傾向方面，民進黨認同者支持何欣純的比例由57%大幅提升至85%；國民黨認同者有88%支持江啟臣；民眾黨認同者有75%支持江啟臣，僅11%支持何欣純；中立民眾支持江啟臣的比例減少一成至30%，仍高於支持何欣純的19%，另外有51%沒有表示意見。

地區方面，太平烏日地區民眾有37%支持江啟臣，略高於34%支持何欣純，兩人差距為所有地區最小；大甲清水地區對何欣純支持度提高16個百分點至33%，仍低於江啟臣的44%；豐原潭子地區支持江啟臣的比例下滑17個百分點至44%，支持何欣純的比例提升13個百分點至32%，江啟臣的支持度仍領先何欣純12個百分點；而舊台中市地區支持江啟臣的比例皆超過五成，何欣純的支持度皆在三成上下，兩人差距都在兩成以上。

如果國民黨推派楊瓊瓔參選台中市長，與何欣純對決，楊瓊瓔的支持度與1月調查結果相較略降1個百分點，為36%，何欣純支持度則略增1個百分點至34%，雙方差距縮小至兩個百分點，支持度相當，另外30%未決定。

黨內互比部分，民調詢問，國民黨有意參選台中市長的江啟臣和楊瓊瓔兩位人選中，比較可能投票支持哪一位擔任台中市長，結果顯示，江啟臣獲得54%台中市民的支持，楊瓊瓔則有20%台中市民表態支持，另外26%沒有表示意見。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，他中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別北年層北地區北教育程度地變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

