點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

▲楊瓊瓔、盧秀燕、鄭麗文、江啟臣同框。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨台中市長提名卡關，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣首度協調破局。對此，媒體人黃暐瀚今（22日）分析楊瓊瓔不退的兩個原因，分別是「楊瓊瓔有自信」、「楊瓊瓔沒時間」，在「不管誰選都可以贏何欣純」的自信下，楊瓊瓔決定拚這一次，因此盧秀燕不是不喬，是沒辦法喬，也喬不動，而楊瓊瓔要的不是「魚死網破」，她要的是公平公開，也許藍營提名台中市長時間真會拖到農曆年後。

黃暐瀚表示，看到很多藍營支持者在問「楊瓊瓔為什麼不退」？想知道為什麼？得先回頭看看所謂「退」，是什麼意思？如果是指大家見見面談一談，然後一起出面宣布江啟臣出線，楊瓊瓔表態支持，那顯然對楊瓊瓔，對台中的政局，太過「一廂情願」與「不夠瞭解」。

黃暐瀚指出，楊瓊瓔為什麼不退？有兩個原因，第一「楊瓊瓔有自信」，1989年，楊瓊瓔才25歲就當選省議員，比1994年當選省議員的盧秀燕還早了五年（算學姐）。從政已經37年，是目前藍營在台中資歷最深的政治人物。

黃暐瀚說，2008年國會改「單一選區兩票制」之前，台中縣屬「大選區」，楊瓊瓔的「兩屆省議員，三屆立委」都是「大選區」，這些地方楊瓊瓔選過，江啟臣沒選過。

黃暐瀚認為，大台中市共29區，其中21區在舊縣區，所謂「山海屯」，楊瓊瓔的爸爸叫楊定照，是梧棲的老里長，楊瓊瓔是沙鹿國小國中、清水高中、東海大學，經營一直在「海線」，之後改選「潭雅神」是因為尊重標哥，這次民進黨由何欣純出線，本命區「大里、太平」人口超過四十萬，楊瓊瓔自認這個經營過19年的地方，不會比江啟臣差。

黃暐瀚指出，第二「楊瓊瓔沒時間」，1964年出生的楊瓊瓔，已經62歲，如果這次不選，八年後已滿70歲，幾乎不可能再選。所以，在「不管誰選都可以贏過何欣純」的自信下，楊瓊瓔決定拚這一次！

黃暐瀚說，最近開始大選模式，在台中各地積極拜票，就是希望增加知名度與媒體討論度，一旦聲勢拉起來，再做民調的時候，或許就不會是之前媒體報導的那樣。

黃暐瀚說，這也就是為什麼1月16日第一次協調時，楊瓊瓔劈頭就問「黨內有沒有做民調」？李乾龍回答沒有，既然沒有，那就不存在楊瓊瓔「大幅落後」江啟臣這個基礎。

黃暐瀚總結，因此盧秀燕不是不喬，是沒辦法喬，也喬不動，而楊瓊瓔要的不是「魚死網破」，她要的是公平公開。

黃暐瀚說，一來得決定「方式」（比民調或初選），二來決定「時程」（農曆年前或後），也許藍營提名台中市長的時間真會拖到農曆年後，但選舉還在十一月底，台中這局，得走完過場，不能心急。

▼ 政治評論員黃暐瀚（右）。（圖／《豈有此呂》）